Як помітно підвищити врожайність яблуні: дієва підгодівля, про яку чомусь забувають

Це підживлення буквально "змусить" плодоносити дерево

Найвідповідальнішим часом, коли потрібно подбати про яблуню, є саме літня пора. У цей час плодове дерево особливо потребує ретельного догляду, який включає в себе своєчасні поливи, боротьбу зі шкідниками і, звичайно, поетапні підживлення.

Досвідчені дачники знають про таку важливу процедуру, як правильна обробка плодового дерева, але навіть вони іноді забувають про користь підживлення на основі борної кислоти. Обробка дерева цим засобом забезпечить прискорене плодоношення, збільшення розміру плодів та покращення смаку яблук.

Щоб правильно обробити плодове дерево борною кислотою, варто розібратися у двох важливих нюансах:

Співвідношення компонентів суміші має бути чітко визначеним. Так, на відро води повинна припадати одна пляшечка борної кислоти. Кожне дерево має отримати 5-10 літрів розчину. Якщо дерево молоде, йому потрібно не так багато борної кислоти, а ось старе дерево потребує вже більшого обсягу речовини.

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