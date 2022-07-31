Гороскоп Таро на серпень для всіх знаків: кому посміхнеться успіх, а кому загрожують серйозні труднощі

У найближчі тижні багато хто зможе досягти успіхів на професійній ниві

Останній місяць літа 2022 року багатьом знакам Зодіаку принесе удачу, щастя та процвітання.

Так говорить розклад Таро, який "Телеграф" становив на серпень 2022 року для всіх знаків Зодіаку.

Ось які карти випали

Овен — П’ятірка жезлів

Ця карта — Владика боротьби, і вона попереджає, що у серпні Вам доведеться постояти за себе, поборотися. Конфлікт може статися у будь-якій сфері життя: у сім’ї, на роботі, навіть із самим собою. Але якщо Ви докладете зусиль, що обов’язково вийдете переможцем.

Тілець — перевернена Двійка пентаклів

Ви взяли на себе дуже багато всього, через що в серпні можете зіткнутися з непередбаченими труднощами. Все може почати валитися з рук, тому відкладіть по можливості важливі справи та присвятіть час собі та відновленню сил. Утримайтеся від покупок, можете витратити забагато.

Близнюки — Помірність

Ця карта вказує на те, що в останній місяць літа обставини зійдуться сприятливим для Вас чином і Ви зможете реалізувати щось, що давно хотіли. У Вас може вийти зібрати якісь заощадження, але поки що їх краще нікуди не вкладати.

Рак — перевернута Трійка кубків

У серпні успіх може виявитися не на Вашому боці, і задумане може реалізуватися зовсім не так, як Ви планували. Може бути нелегко, проте у роботі можливий прорив, якщо Ви зможете розкрити свій творчий потенціал.

Лев — перевернута Трійка мечів

Ця карта — Владика печалі, і вона попереджає про майбутню втрату. У перевернутому вигляді вона вказує, що втрата не стане сильним ударом. Можливо, станеться те, до чого Ви давно готувалися, або те, що вже траплялося.

Діва — Імператриця

У серпні у Вас буде період емоційного та матеріального процвітання. Доля буде прихильна до Вас, просто розслабтеся та пливіть за течією.

Ваги — Король пентаклів

Найближчого місяця Вам дуже везтиме в грошах і справах — не бійтеся працювати і розвиватися, успіх буде на Вашому боці.

Скорпіон — Лицар пентаклів

Карта каже, що у серпні Ви зможете проявити свою професійну хватку. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви досягнете всіх поставлених цілей, особливо в роботі.

Стрілець — Туз мечів

Це карта тріумфу та перемоги. Вона обіцяє процвітання, особливо тим, хто займається розумовою, а не фізичною діяльністю. Наприкінці цього літа Ви прийматимете вірні рішення і багато думатимете, завдяки чому здобудете заслужений успіх.

Козеріг — перевернута Вісімка кубків

У звичайному положенні карта говорить про помилку, яка тягне за собою невдачі, однак у перевернутому вигляді навпаки обіцяє насолоду радощами життя, вечірки, дозвілля в колі друзів та коханих. Це чудовий час для отримання та дарування несподіваних подарунків.

Водолій — Королева мечів

Це королева сили та незалежності, вона керується розумом, а не серцем, а тому їй супроводжує успіх у справах та роботі. Покладайтеся на інтуїцію, і успіх у справах гарантовано.

Риби — перевернута Королева жезлів

Ця карта описує нестабільну, егоїстичну та незалежну жінку, яка сама не знає, чого хоче. У серпні Ви можете бути схильні до імпульсивних непродуманих вчинків та конфліктів, а у відносинах можуть з'явитися ревнощі та марнославство. Побережіть своїх близьких, щоб не посваритися на рівному місці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, кому до кінця літа пощастить із грошима.