Любовний гороскоп Таро на серпень: на кого чекає нове кохання, а на кого — страшні сварки

Останній місяць літа стане часом випробувань для більшості знаків

Серпень 2022 року стане непростим для багатьох пар, проте дехто навпаки зможе знайти кохання або налагодити стосунки в найближчі тижні.

Так каже розклад за картами Таро від "Телеграфу" на цей місяць, зроблений для всіх знаків Зодіаку.

Ось які карти випали

Овен — перевернута Двійка кубків

Ця карта ще називається "Владика кохання", і в перевернутому вигляді вона вказує на те, що у Ваших відносинах один знаходиться в позиції того, хто дає, а другий, — тільки приймає, що викликає суперечки та конфлікти. Але не поспішайте із радикальними рішеннями, це може пройти само собою.

Телець — перевернута П’ятірка кубків

Якщо у Вас у відносинах була чорна смуга, ця карта обіцяє надію, можливо, саме в серпні Ви зможете відновитися від минулих негараздів і розчарувань, і знову відчути любов. Можливі дрібні проблеми та хаос, але не втрачайте надії, і все налагодиться.

Близнюки — Лицар мечів

Цей лицар керується веліннями розуму, а не серця. Тому в найближчий місяць у Вас можуть трохи охолонути почуття, з’явитися бажання побути на самоті і зайвий раз підколоти партнера.

Рак — перевернута Королева кубків

У цьому положенні карта вказує, що найближчими тижнями Ви будете нестабільні і під впливом гнівних, депресивних і навіть мстивих настроїв, — здаватиметься, що Ви самотні, навіть якщо будуть досить стабільні стосунки.

Лев — Туз жезлів

Це одна з найкращих карт для любовних розкладів — вона обіцяє тілесні втіхи та файні події. Якщо Ви самотні, то у серпні можете зустріти когось, а якщо у стосунках, то вони можуть вийти на новий рівень.

Діва — Башта

Ця карта змін, які трапляться незалежно від Вашого бажання, і чим більше Ви будете їм чинити опір, тим болючіші вони будуть. У любовному розкладі Башта може говорити про кризу у відносинах і можливий розрив.

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Терези — перевернута Трійка жезлів

У цьому положенні карта каже, що у Вас не просто так складнощі з протилежною статтю, — Ви зациклені на собі, не слухаєте порад і буваєте грубі, самі того не помічаючи. Попрацюйте над собою, перш ніж намагатися будувати відносини.

Скорпіон — Паж мечів

У серпні у відношенні з кимось у Вас можуть спливти старі образи, через що може роздутися сварка більших масштабів, ніж воно того варте.

Стрілець — Лицар кубків

Ця карта обіцяє сильний потяг або зміцнення відносин, якщо йдеться про подружню пару. Якщо Ви самотня дівчина, то дуже ймовірно, що в серпні Ви можете зустріти молоду людину.

Козеріг — перевернута Дев’ятка пентаклів

У цьому положенні карта попереджає, що близька Вам людина Вами маніпулює, спільні плани з нею не реалізуються, а незабаром може вилізти боком якась стара Ваша помилка.

Водолій — перевернута Шістка жезлів

Ця карта теж пророкує проблеми у відносинах, можливо, зіграють своє ревнощі або зрада. Також може статися конфлікт через невиправдані очікування (наприклад, якщо жінка довго чекала заручин).

Риби — перевернута Королева жезлів

У перевернутому положенні ця Королева попереджає про можливі спалахи ревнощів, упертості, навіть жорстокості по відношенню до партнера. Постарайтеся стримувати такі почуття, якщо Вам дорогі стосунки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, кому пощастить із грошима до кінця літа за картами Таро.