Як виростити велику і красиву моркву без хімії: допоможе простий копійчаний спосіб

Ця культура невибаглива, проте не всім городникам виходить її виростити.

Для того, щоб морква добре росла, їй потрібен певний догляд: грядки треба вчасно і правильно поливати та удобрювати, а також уберегти овочі від шкідників та захищати їх від гнилі. Для того, щоб коренеплоди моркви росли гарними та соковитими їм потрібно багато корисних речовин та мікроелементів.

Для зростання та розвитку цього помаранчевого овочу потрібен калій, фосфор і магній, пише belnovosti. А ось азот у великих кількостях лише нашкодить урожаю моркви. Чим же годувати овоч, читайте далі.

Чим підгодувати моркву без хімії

Для удобрення грядок потрібно взяти деревну золу, яка й допоможе виростити соковиті та великі коренеплоди. Щобільше, вона також ефективна і у боротьбі проти шкідників.

Читайте також: Категорія Lifestyle Як виростити велику і солодку моркву: не пропустіть 4 важливі етапи Здійснити правильний догляд за культурою не так вже й складно

Для приготування добрива візьміть 100 г золи, розведіть в 5 л води і добре все розмішайте. Дайте настоятися 10-11 годин і можна приступати до поливу. Перед тим, як внести добрива — полийте грядки звичайною водою, а потім під корінь внесіть добрива.

Додамо, що моркву можна виростити в пакетах – це заощадить місце на городі.