Навіщо поливати капусту варенням: хитрий спосіб, як позбутися гусениць

Якщо вчасно не позбутися гусениць, то вони від капусти залишать лише качан.

Виростити хороший урожай капусти в принципі легко, проте настирливі шкідники ніколи не дають цього зробити, постійно загрожуючи плодам. Ми вже писали, що треба робити, щоб уникнути появи шкідників, а тепер хочемо зупинитися на одному з них, а саме розповімо, як позбутися гусениці на ділянці.

Подолати ненажерливу комаху простими засобами дуже складно, тому багато городників використовують важку "зброю" у вигляді різної хімії. Проте захистити капусту від гусениць можна способом набагато простіше, та й дешевше, пише belnovosti.

Як уберегти капусту від гусениць

Щоб позбавитися гусениць на капусті, можна скористатися одним хитрим способом — закликати на допомогу ос. Зробити це також дуже просто — потрібно приготувати солодке підживлення, на яке вони злітатимуться.

Для цього потрібно взяти цукровий сироп або солодкий морс із варення та розпорошити його над капустою. Також можна просто змастити листя капусти будь-яким варенням. Насолода приманить ос, які вмить розв'яжуть проблему з гусеницями. А все тому, що чекаючи на ос гусениці — це смачний делікатес, яким вони не проти поласувати.

Раніше "Телеграф" писав, яких помилок припускається дачник, якщо листя капусти жовтіє.