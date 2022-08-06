Запобігає неприємному запаху та нальоту: додайте в унітаз 1 інгредієнт, який знайдеться на будь-якій кухні

Унітаз буде чистим без особливих зусиль

Усі хочуть, щоб у їхній ванній кімнаті завжди був чистий унітаз та приємний аромат. Логічно, що багато господинь задаються питанням, як запобігти забрудненню та нальотам в унітазі, який є джерелом неприємного запаху у ванній кімнаті.

Якщо ви зібралися залишити квартиру на тривалий проміжок часу, уникнути проблем, описаних вище, допоможе звичайна олія.

Як запобігти неприємному запаху і нальоту в унітазі

Олія створює плівку, яка перешкоджає появі неприємного запаху. Для цього просто додайте кілька ложок продукту та натисніть на змив.

Також олію можна використовувати проти появи характерного нальоту: просто наносимо його на поверхню унітаза. Це розчинить наявний наліт, а також захистить від появи нового.

Раніше "Телеграф" розповідав, як шипучий аспірин допомагає впоратися з вапняковим нальотом в унітазі.