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Запобігає неприємному запаху та нальоту: додайте в унітаз 1 інгредієнт, який знайдеться на будь-якій кухні

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Унітаз — це основне джерело неприємного запаху у квартирі Новина оновлена 06 серпня 2022, 17:12
Унітаз — це основне джерело неприємного запаху у квартирі

Унітаз буде чистим без особливих зусиль

Усі хочуть, щоб у їхній ванній кімнаті завжди був чистий унітаз та приємний аромат. Логічно, що багато господинь задаються питанням, як запобігти забрудненню та нальотам в унітазі, який є джерелом неприємного запаху у ванній кімнаті.

Якщо ви зібралися залишити квартиру на тривалий проміжок часу, уникнути проблем, описаних вище, допоможе звичайна олія.

Як запобігти неприємному запаху і нальоту в унітазі

Олія створює плівку, яка перешкоджає появі неприємного запаху. Для цього просто додайте кілька ложок продукту та натисніть на змив.

Також олію можна використовувати проти появи характерного нальоту: просто наносимо його на поверхню унітаза. Це розчинить наявний наліт, а також захистить від появи нового.

Раніше "Телеграф" розповідав, як шипучий аспірин допомагає впоратися з вапняковим нальотом в унітазі.

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#Унітаз #Рослинна олія #Лайфхак