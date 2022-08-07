Яблука гниють просто на дереві: причини, і що з цим робити

Однією з причин є нестача поживних речовин або масова навала шкідників.

Кожна рослина на вашій ділянці, чи то кущ, овочева культура чи дерево, вимагає догляду, своєчасного поливу, а також захисту від шкідників та хвороб. Раніше ми писали про користь азотних підживлень для цих яблунь, а тепер хочемо розповісти, чому іноді трапляється, що яблука гниють просто на дереві.

Як повідомляє видання belnovosti, якщо на яблуні починають з’являтися плоди з ознаками гнилі, це дуже поганий знак. Якщо вчасно не вжити відповідних заходів, можна втратити не тільки врожай, а й плодове дерево.

Чому яблука гниють прямо на дереві

Як правило, гнилі плоди вказують на те, що культура заражена грибковим захворюванням, а саме з плодовою гниллю. Боротися з нею досить складно, але можливо якщо вчасно приділити належну увагу профілактиці дерев від хвороб.

Як урятувати яблуню від плодової гнилі?

Існують готові препарати, які можна сміливо застосовувати навіть під час плодоношення. Однак закінчувати таку обробку важливо за 3 тижні до запланованої дати збирання врожаю. І вибирати варто лише біологічні препарати. Ну і звичайно потрібно зрізати заражені ділянки.

Хорошим заходом профілактики є важливі гігієнічні процедури — обрізка та побілка, які також не варто пропускати та вчасно здійснювати. Це прості процедури суттєво зменшать ймовірність появи захворювання. Також бажано щовесни та літо проводити профілактичні обприскування.

Раніше "Телеграф" писав, які рослини шкодять урожаю яблук та груш.