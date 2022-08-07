Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: на одних чекають нові вершини, а на інших — погані звістки

Декому варто відкласти важливі справи на цьому тижні

Деякі на другий тиждень серпня зможуть досягти успіхів у справах, інших чекає самокопання та імпульсивні покупки та період затишшя у досягненнях.

Про це можна судити за розкладом Таро, що "Телеграф" зробив на тиждень з 8 по 14 серпня для всіх знаків Зодіаку.

Ось які карти випали цього тижня

І розшифровуємо їх для кожного знака:

Овен — Сила

Назва карти говорить сама за себе, Ви будете "в ресурсі" для звершень, і всі розпочаті справи виявляться Вам по плечу, а перешкоди будуть переборними. Не бійтеся труднощів і домагайтеся бажаного.

Телець — перевернутий Лицар пентаклів

Найближчого тижня на Вас можуть чекати імпульсивні покупки, проблеми на роботі, втрата заощаджень та безвідповідальність. Однак вони можуть накрити Вас або самих, або когось у Вашому оточенні.

Близнюки — перевернутий Ієрофант

Не бійтеся вдаватися до нового та ексцентричного, — можете змінити образ, спробувати щось цікаве в ліжку з коханим або ж зважитися на експериментальний підхід вирішення будь-якої іншої насущної проблеми, це обов’язково піде Вам на користь.

Рак — Королева мечів

Це королева сили та незалежності, вона керується розумом, а не серцем, а тому її супроводжує успіх у справах та роботі. Цього тижня покладіться на свою інтуїцію, вона підкаже Вам, як зробити краще.

Лев — Двійка жезлів

Це — Владика домініону, який має на озброєнні минулі здобутки, і разом із ними замислює нове підприємство, яке має всі шанси на успіх. Але уникайте надто поспішних рішень, це може вийти вам боком.

Діва — перевернута Верховна жриця

У цьому положенні карта може вказувати на те, що ви ігноруєте свою підсвідомість, що може вилізти вам боком. Цього тижня Вам варто поменше хапатися за матеріальне, приборкати егоїзм і жадібність. Ще один сенс карти – у Вас можуть бути таємні вороги.

Терези — перевернута Сімка жезлів

У цьому положенні карта виступає застереженням, — найближчими днями Вас можуть спіткати неприємні новини, проте якщо Ви будете рішучі, то впоратися з ними буде простіше.

Скорпіон — перевернута П’ятірка мечів

Це Владика поразки, і вона попереджає, що протягом тижня у Вас може щось піти не за планом, звалитися раптова проблема чи нещастя. Краще відкладіть усі важливі справи.

Стрілець — Диявол

Це карта страхів та помилок, які відбуваються під їх впливом. Погляньте на своє життя і подумайте, чи все ви робите правильно? Можливо, у Вас є нездорові стосунки, схильність "пускати пил в очі" та надмірний потяг до матеріального?

Козеріг — Шістка пентаклів

Ця карта також відома як Владика матеріального процвітання або просто Щедрість. Вона каже, що цього тижня Ви матимете сприятливий день для вкладень. Також допоможіть тому, хто цього потребує, — добро повернеться до Вас добром.

Водолій — Місяць

Це карта обману. Можливо, найближчими днями Ви будете нечесні з кимось або із самим собою, потрапите в полон розчарування та розгубленості. Намагайтеся не піддаватися ілюзіям і зберігати ясність розуму.

Риби — Вісімка мечів

Цього тижня Ви можете відчути себе ніби скутими духовними кайданами і не відчувати в собі сил що-небудь вирішувати. Карта попереджає, що можуть виникнути тимчасові проблеми або погані новини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад за картами Таро, у яких знаків Зодіаку будуть проблеми у відносинах до кінця літа.