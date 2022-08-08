Яку важливу підгодівлю внести до збору врожаю часнику, щоб плоди вийшли розміром з кулак

Це повноцінне добриво з усіма необхідними мікроелементами

Без підгодівлі часнику не обійтися, якщо ви не хочете виростити хворий та дрібний урожай.

Щоб плоди культури виросли великими з кулак, необхідно провести останню, важливу підгодівлю за 3-4 тижні до збору врожаю, пише cpykami. Однак, перш ніж підгодувати часник, за пару днів виламайте стрілки, залишивши 1-2, щоб простежити, коли можна збирати врожай. В цьому випадку оболонка на стрілці лусне.

Як і чим підгодувати часник

На відро води (10 л) беремо 1 склянку просіяної деревної золи, гумат калію та 1 ст. л. "Маг-бор". Це підживлення живитиме головки рослини до самого збору врожаю.

Раніше "Телеграф" пояснював, що робити, якщо часник жовтіє. Прості підживлення наситять часник поживними речовинами.