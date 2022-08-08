Як повернути дерев’яним меблям колишній вигляд: лайфхак, для якого потрібен один незвичайний продукт

Для чищення дерев’яних меблів потрібні предмети домашнього вжитку, які доступні кожному

Дерев’яні меблі – якісний і довговічний елемент інтер’єру як у будинку, так і в дворі чи саду. Але важливо пам’ятати, що дерево потребує певного догляду. І щоб дерев’яні вироби прослужили якомога довше, потрібно вміти правильно доглядати за ними. Деревина вимагає ретельного підходу до видалення бруду з тріщин і щілин.

Один з найпопулярніших матеріалів для різних меблів – дуб. Як правильно чистити меблі з дуба, пише видання Express. Ви здивуєтеся, але для очищення виробів вам потрібний один популярний продукт – майонез. Особливо ефективний лайфхак із майонезом для очищення садових меблів із дуба.

Дуб — один із найдорожчих стилів вуличних меблів, тому дуже важливо поводитися з ним дбайливо. Волога тканина, щоб витерти початковий бруд — це перший крок. Потім ви повинні дати поверхні висохнути, перш ніж покрити її воском або олією.

Якщо ж ви помітили на меблях плями, то стане в нагоді незвичайний інгредієнт. Як би дивно це не звучало, але лише одна ложка натурально маслянистого майонезу може допомогти позбавитися плям і навіть видалити легкі потертості. Просто втирайте його в деревину чистою тканиною після того, як промили та висушили поверхню.

Щоб позбутися темних плям, що ховаються на світлій деревині дуба, найкраще відшліфувати уражену ділянку і покрити олією: так ви "повернете її до життя".

Нагадаємо, досвідчені домовласники використовують простий підручний засіб, який миттєво справляється з нальотом від чаю чи кави на меблях. Ефективний продукт можна знайти у кожному будинку.

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