Ніколи не садіть ці овочі поруч: зникне врожай обох культур

Щоб отримати великий урожай овочів, рослинам потрібно підібрати доброго сусіда

Якщо у вас маленька дачна ділянка, а посадити хочеться багато різноманітних рослин, деяким з них доведеться потіснитися. Адже більшість не знає, що багато культур просто не уживаються одна з одною. Це стосується помідорів та огірків.

Річ у тім, що у вищезгаданих овочів абсолютно різні вимоги до умов вирощування. Про це пише belnovosti. Якщо посадить поряд томати та огірки, то в кращому випадку ви втратите врожай одного з овочів, а в гіршому — зіткнеться з неврожайністю обох культур.

Причини небажаного "сусідства" помідорів та огірків

Різні вимоги до освітленості ділянки

Помідори люблять яскраве сонце, а сонячні промені для огірків становлять небезпеку. Тому, тоді як томатам необхідно підбирати добре освітлену ділянку, огіркам — місце в півтіні.

Різні вимоги до вологості ґрунту

Помідори добре справляються з нестачею вологи, тоді як огірки не будуть чудово рости при дефіциті води. Велика кількість води робить томати несмачними, а огірки — ароматними і хрусткими.

Раніше "Телеграф" писав, чим підгодовувати помідори, щоб вони не розтріскувалися. Сусід буде заздрити, дивлячись на ваш урожай.