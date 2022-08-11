Чому не можна носити кільце іншої людини: прикмети, які притягують нещастя

Кільце — це магічний атрибут, який наділений своєю енергією та силою

Більшість прикмет про кільця прийшли до нас здавна — наші предки спостерігали за різними подіями та встановлювали закономірність ситуацій. Цей вид прикрас вважається майже магічним атрибутом, який здатний принести людині як щастя, так і біду.

Коли йдеться про подароване кільце, то тут не потрібно дивитися на матеріал, пише rsute. Краще сконцентруватися на тому, чиє саме це кільце і що воно притягує до іншої людини:

Мами або хресної — таке кільце не становить жодної небезпеки.

— таке кільце не становить жодної небезпеки. Бабусі — вважається талісманом, який допоможе прискорити процес поповнення у сімействі.

— вважається талісманом, який допоможе прискорити процес поповнення у сімействі. Свекрухи — не можна носити, оскільки в сім’ї можуть виникнути розбіжності та сварки.

— не можна носити, оскільки в сім’ї можуть виникнути розбіжності та сварки. Кільце родичів чоловіка може змінити погляди того, хто його носитиме.

може змінити погляди того, хто його носитиме. Сестри – допоможе просуванню на роботі.

– допоможе просуванню на роботі. Двоюрідної сестри — притягує хвороби та проблеми.

— притягує хвороби та проблеми. Незнайомої людини — притягує горе та смуток іншої людини.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому за народними прикметами не можна дарувати наручний годинник, і як дарувати аксесуар, щоб не накликати лиха. Цей спосіб анулює усі негативні наслідки.