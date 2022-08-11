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Чому не можна носити кільце іншої людини: прикмети, які притягують нещастя

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Народні прикмети, пов’язані з кільцем Новина оновлена 11 серпня 2022, 12:21
Народні прикмети, пов’язані з кільцем

Кільце — це магічний атрибут, який наділений своєю енергією та силою

Більшість прикмет про кільця прийшли до нас здавна — наші предки спостерігали за різними подіями та встановлювали закономірність ситуацій. Цей вид прикрас вважається майже магічним атрибутом, який здатний принести людині як щастя, так і біду.

Коли йдеться про подароване кільце, то тут не потрібно дивитися на матеріал, пише rsute. Краще сконцентруватися на тому, чиє саме це кільце і що воно притягує до іншої людини:

  • Мами або хресної — таке кільце не становить жодної небезпеки.
  • Бабусі — вважається талісманом, який допоможе прискорити процес поповнення у сімействі.
  • Свекрухи — не можна носити, оскільки в сім’ї можуть виникнути розбіжності та сварки.
  • Кільце родичів чоловіка може змінити погляди того, хто його носитиме.
  • Сестри – допоможе просуванню на роботі.
  • Двоюрідної сестри — притягує хвороби та проблеми.
  • Незнайомої людини — притягує горе та смуток іншої людини.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому за народними прикметами не можна дарувати наручний годинник, і як дарувати аксесуар, щоб не накликати лиха. Цей спосіб анулює усі негативні наслідки.

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#Прикмети #Кільця #Народні прикмети