Чому не можна носити кільце іншої людини: прикмети, які притягують нещастя
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Кільце — це магічний атрибут, який наділений своєю енергією та силою
Більшість прикмет про кільця прийшли до нас здавна — наші предки спостерігали за різними подіями та встановлювали закономірність ситуацій. Цей вид прикрас вважається майже магічним атрибутом, який здатний принести людині як щастя, так і біду.
Коли йдеться про подароване кільце, то тут не потрібно дивитися на матеріал, пише rsute. Краще сконцентруватися на тому, чиє саме це кільце і що воно притягує до іншої людини:
- Мами або хресної — таке кільце не становить жодної небезпеки.
- Бабусі — вважається талісманом, який допоможе прискорити процес поповнення у сімействі.
- Свекрухи — не можна носити, оскільки в сім’ї можуть виникнути розбіжності та сварки.
- Кільце родичів чоловіка може змінити погляди того, хто його носитиме.
- Сестри – допоможе просуванню на роботі.
- Двоюрідної сестри — притягує хвороби та проблеми.
- Незнайомої людини — притягує горе та смуток іншої людини.
Раніше "Телеграф" пояснював, чому за народними прикметами не можна дарувати наручний годинник, і як дарувати аксесуар, щоб не накликати лиха. Цей спосіб анулює усі негативні наслідки.