Помідори зберігатимуться до глибокої осені: як прискорити дозрівання томатів, зірваних з куща

Багато молодих городників припускаються помилок, які ведуть до загибелі овочів

Щоб отримати добротний урожай помідорів, томати необхідно правильно підгодовувати, своєчасно поливати та захищати від шкідників. Але вже після збору плодів багато хто робить помилку, розкладаючи овочі на підвіконні, ближче до сонячного світла.

Як пише belnovosti, у цьому випадку томати пролежать тижнями і швидше згниють або будуть з’їдені мухами, аніж на їхніх боках з’явиться рум’янець.

Куди сховати помідори

Досвідчені городники ховають овочі в ящик і накривають їх чимось темним. Так томати пролежать до глибокої осені, поступово дозріваючи. Головне, щоб їм вистачало тепла.

Як прискорити дозрівання помідорів

У цьому випадку слід покласти в загальну масу стиглий томат, придбаний у магазині або на ринку. Також підійде червоне яблуко або стиглий банан. Всі ці овочі та фрукти виділяють газ етилен, який сприяє дозріванню помідорів у штучних умовах.

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Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно поливати помідори, щоб був великий урожай.