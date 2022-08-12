Без них не обійтися: які крупи треба обов’язково заготовити на зиму
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Готувати на зиму потрібно не лише консервацію.
"Літо — це час консервації" — це знають усі, тому щойно на городах дозріває перший урожай, на кухнях по всій Україні все кипить і вариться, адже домогосподарки готують закатки на зиму. Це і мариновані огірки, і помідори і кабачки, і різні салати, баклажани, і смачне варення з різних фруктів і ягід. Однак важливо не забувати і про інші харчові продукти.
Дієтолог Тетяна Лакуста на своїй сторінці в Інстаграм зазначила, що взимку харчування має бути добре продуманим, щоб у холод організму отримував усі потрібні йому корисні елементи та вітаміни. Тому, крім консервації, потрібно подумати і про продукти, які довгострокові у зберіганні. Наприклад, крупи.
"Харчування має плануватися не навмання, а по місту в продуктах БЖВ (білки, жири та вуглеводи)" — додала дієтолог, і крупи якраз відповідають за вуглеводи.
Які крупи потрібно заготовити на зиму
- Макарони цілозернові
- Гречка (кіноа)
- Борошно біле та цільного зерна
- Пшоно жовте
- Пшенична, житня крупа
- Овес плющений, цільний
- Кукурудза консервована
- Цукор
Раніше "Телеграф" ділився лайфхаком, який допоможе замаринувати помідори нашвидкуруч. Це може бути закускою або гарніром до основної страви.⠀
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