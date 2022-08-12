Без них не обійтися: які крупи треба обов’язково заготовити на зиму

Готувати на зиму потрібно не лише консервацію.

"Літо — це час консервації" — це знають усі, тому щойно на городах дозріває перший урожай, на кухнях по всій Україні все кипить і вариться, адже домогосподарки готують закатки на зиму. Це і мариновані огірки, і помідори і кабачки, і різні салати, баклажани, і смачне варення з різних фруктів і ягід. Однак важливо не забувати і про інші харчові продукти.

Дієтолог Тетяна Лакуста на своїй сторінці в Інстаграм зазначила, що взимку харчування має бути добре продуманим, щоб у холод організму отримував усі потрібні йому корисні елементи та вітаміни. Тому, крім консервації, потрібно подумати і про продукти, які довгострокові у зберіганні. Наприклад, крупи.

"Харчування має плануватися не навмання, а по місту в продуктах БЖВ (білки, жири та вуглеводи)" — додала дієтолог, і крупи якраз відповідають за вуглеводи.

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Які крупи потрібно заготовити на зиму

Макарони цілозернові

Гречка (кіноа)

Борошно біле та цільного зерна

Пшоно жовте

Пшенична, житня крупа

Овес плющений, цільний

Кукурудза консервована

Цукор

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