Медовий Спас або Маковія: що суворо заборонено робити у свято 14 серпня

Маковій є першим із трьох літніх Спасів

Маковій, або Медовий Спас, усі православні християни святкують 14 серпня. Це одне із трьох схожих свят, присвячене збору врожаю. Також відзначають Яблучний та Горіховий Спаси, але Медовий йде першим.

У церковному календарі це свято називається "Походження чесних древ животворящого Хреста Господнього". Переказ свідчить, що колись частина хреста, на якому був розіп’ятий Ісус, врятувала мешканців Константинополя від великої епідемії. Хрест занурили у водойму, після чого епідемія зникла. Звідси й походить назва "Спас", тобто "Спаситель" Ісус Христос.

У свято 14 серпня заведено йти до церкви та освячувати мед, випічку з маком та медом, наприклад, булочки з маком або пісний медовик із родзинками та горіхами.

Що не можна робити на Маковія 2022

Тяжко працювати на городі, на присадибній ділянці та вдома: копати, будувати, шити, прати, прибирати.

Купатися у відкритих водоймах, а також купати худобу, щоби не напали хвороби.

Шуміти, сваритися, лаятись, лихословити, бажати комусь зла, щоб не спричинити негатив і нещастя.

Саме з цього дня починається Успенський піст, який має свої обмеження та особливості.

Крім того, забороняється на Маковія освячувати у храмах деякі продукти харчування та речі. Раніше "Телеграф" розповідав, що не варто класти у кошик на освячення.