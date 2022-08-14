Рус

Заборони під час Успенського посту-2022: що не можна робити у свято

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
11
Успенський піст щорічно триває два тижні
Успенський піст щорічно триває два тижні

Суворістю піст не поступається Великому посту

У неділю, 14 серпня, у християн східного обряду розпочинається Успенський піст. Водночас у цей день відзначається Медовий Спас, або Маковій.

Згідно з церковним календарем на серпень, починається Успенський піст 14 серпня, а закінчується 27 серпня, напередодні Успіння Пресвятої Богородиці. Згідно з переказами, 28 серпня апостоли, які проповідували в різних країнах, дивом зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатися і здійснити поховання Діви Марії, матері Ісуса Христа.

Метою помірності під час посту є підготовка душі та тіла християн до зустрічі великого свята.

Що не можна їсти в Успенський піст-2022

За суворістю Успенський піст прирівнюється до Великого посту. Протягом двох тижнів забороняється вживати м’ясні та молочні продукти, яйця. Рибу дозволено їсти лише у свято Преображення Господнього, яке відзначається у п’ятницю, 19 серпня.

Також під забороною алкоголь, однак у певні дні дозволяється трішки вина.

Що не можна робити в Успенський піст-2022

  • Сваритися та створювати конфлікти.
  • Влаштовувати гуляння та відвідувати галасливі вечірки. Цей час треба провести у спокої та тиші.
  • Лінуватися та витрачати час даремно.
  • Не можна у цей період вінчатися. Краще перенести весілля на іншу дату.

Раніше "Телеграф" розповідав, які державні свята відзначають в Україні у серпні 2022 року.

Теги:
#Свята #Заборони #Успенський піст