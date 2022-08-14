Заборони під час Успенського посту-2022: що не можна робити у свято

Суворістю піст не поступається Великому посту

У неділю, 14 серпня, у християн східного обряду розпочинається Успенський піст. Водночас у цей день відзначається Медовий Спас, або Маковій.

Згідно з церковним календарем на серпень, починається Успенський піст 14 серпня, а закінчується 27 серпня, напередодні Успіння Пресвятої Богородиці. Згідно з переказами, 28 серпня апостоли, які проповідували в різних країнах, дивом зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатися і здійснити поховання Діви Марії, матері Ісуса Христа.

Метою помірності під час посту є підготовка душі та тіла християн до зустрічі великого свята.

Що не можна їсти в Успенський піст-2022

За суворістю Успенський піст прирівнюється до Великого посту. Протягом двох тижнів забороняється вживати м’ясні та молочні продукти, яйця. Рибу дозволено їсти лише у свято Преображення Господнього, яке відзначається у п’ятницю, 19 серпня.

Також під забороною алкоголь, однак у певні дні дозволяється трішки вина.

Що не можна робити в Успенський піст-2022

Сваритися та створювати конфлікти.

Влаштовувати гуляння та відвідувати галасливі вечірки. Цей час треба провести у спокої та тиші.

Лінуватися та витрачати час даремно.

Не можна у цей період вінчатися. Краще перенести весілля на іншу дату.

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