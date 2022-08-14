Як прочистити раковину від будь-яких засмічень: ТОП-10 способів, які реально працюють
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Усунути засмічення в раковині на кухні та у ванній можна різними способами: дізнайтеся найпопулярніші та найпростіші.
На кухні все має бути красиво, доглянуто, чисто — для цього накривається стіл, миється плита, миються грати, чиститься раковина. Причому навести лад і чистоту вам допоможе не тільки хімія, наприклад, Містер Мускул, а й прості народні засоби. Однак важливо домогтися не лише зовнішньої чистоти та блиску, але й приділити увагу профілактиці засмічень у трубах.
Вода в раковині почала йти погано і довго, а ще з’явився неприємний запах? Щоб розв'язувати проблему, необхідно усунути засмічення в раковині. Це можна зробити у різний спосіб. Ми розповімо, як прочистити раковину самотужки у домашніх умовах, і вам не доведеться викликати сантехніка.
Чому забивається раковина на кухні та у ванній: головні причини
Велика ймовірність, злив став утрудненим, тому що в раковині утворився затор. Причини можуть бути різними:
- на стінках труби після миття посуду завмерли залишки жиру;
- у раковину потрапило сміття, яке не пішло далі в каналізацію;
- погано змився бруд і також накопичився на стінках зливу;
- у вузькому проході зливного отвору забилося волосся;
- після миття посуду у сливі осіли залишки їжі;
- у мийку потрапили якісь дрібні сторонні предмети.
Профілактика засмічень у раковині
У будь-якому випадку, яка б не була причина, вам доведеться зайнятися прочищенням миття та труб. Але ви можете трохи полегшити собі роботу і не доводити миття до плачевного стану. Для цього, перебуваючи на кухні або в душовій, дотримуйтесь простих та дієвих рекомендацій:
- У майбутньому намагайтеся не засмічувати раковину, а для миття використовувати спеціальні сіточки на зливний отвір і на кухні, і у ванній, які затримають все дрібне сміття — волосся, нитки, кісточки, хвостики від ягід і т.д. Погодьтеся, відмити сіточку після використання набагато легше, ніж займатися прочищенням усієї каналізаційної системи.
- Щоб у раковину потрапляло менше бруду, і вона не так часто забивалася, радимо попередньо очищати тарілки та каструлі, а залишки їжі відправляти у відро для сміття.
- Якщо мити посуд не прохолодною, а гарячою водою, то жир не встигне застигати, і тоді труба довше вам послужить.
- Той самий ефект вийде, якщо періодично, наприклад, один-два рази на місяць, заливати раковину гарячою водою, за температурою близькою до окропу. Але будьте обережні, щоб пластик не розплавився.
- Краще не мити в раковині коренеплоди із залишками землі, бо пісок та глина осідають у стоку, забивають його і потім погано з нього вимиваються. Спочатку зіскребете землю ножем у відро для сміття, потім помийте овочі в мисці, а воду вилийте на грядку або, в крайньому разі, в унітаз — там труба набагато ширша, а напір води — сильніша.
- Також не забувайте після миття посуду добре помити і саму раковину, щоб вона не залишалася жирною.
Як можна прочистити забиту раковину: популярні способи
Розібравшись із причинами та провівши профілактику, приступимо до безпосереднього розв'язання проблеми забитої раковини. Народні засоби дозволять вам не використовувати агресивну хімію і при цьому ще й заощадити на дорогих коштах. Адже можна обійтися тим, що є на кухні у будь-якої господині.
Як прочистити засмічення в раковині гарячою водою
Найпростіший і популярніший у багатьох господинь спосіб прочистки – залити раковину окропом. Однак майте на увазі, що зловживати цим методом не варто. Окріп добре розчиняє жир, який осідає на трубах і стає однією з причин засмічення раковини. Але часте використання окропу може зіпсувати пластикову трубу, сифон та гумові з’єднання.
Як прочистити засмічення за допомогою вантузу
Це кардинальніший метод, який допоможе вибити з труб не тільки жирові відкладення, але навіть пробку з волосся та сміття. Тільки в цьому випадку від вас потрібно додати певну фізичну силу. Звичайно, краще це завдання покласти на міцні чоловічі руки.
- Щільно заткніть у раковині всі отвори переливу, якщо вони є. Так ви перекриєте хід повітря та забезпечите гідравлічний стовп.
- Потім щільно притисніть вантуз до зливного отвору і потягніть вгору.
- Повторіть кілька разів, щоб порушити та розбити пробку на дрібні частини.
- Після цього заберіть вантуз і пустіть потік гарячої води.
Як усунути засмічення за допомогою соди та солі
Щоб позбутися засмічення в раковині, приготуйте содовий розчин. Для цього вам знадобиться:
- пів склянки солі,
- 1 склянка соди,
- 1 склянка теплої води.
Можете обмежитися вказаною кількістю або зробити більше розчину, щоб повторити процес. Все перемішайте до повного розчинення та залийте суміш у злив. Залиште на 10-15 хвилин, а потім скористайтеся вантузом, як зазначено в попередньому пункті, та прочистьте раковину.
Як видалити засмічення в раковині содою та оцтом
Соду можна використовувати у поєднанні з оцтом – це збільшить її пробивну силу. Вам знадобиться:
- півсклянки харчової соди,
- півсклянки столового оцту.
Всипте в отвір у раковині харчову соду, а потім влийте оцет. Залишіть на дві години та промийте трубу гарячою водою.
Видалити засмічення в раковині допоможе "гримуча суміш"
Посилити попередній рецепт допоможе додавання до компонентів рідини для миття посуду. Адже вона чудово видаляє жир та бруд з усіх матеріалів – скла, металу, кераміки, а отже впорається і з пластиковими трубами.
Харчова сода у поєднанні зі столовим оцтом чи лимонною кислотою дадуть реакцію. А засіб, що миє, її посилить. Будьте обережні і при роботі з активними речовинами краще надягніть гумові рукавички, щоб уберегти свої руки.
Щоб усунути засмічення у раковині, вам потрібно:
- Залити злив гарячою водою.
- Додати в зливний отвір 3-4 ч. ложки соди, 2-3 ст. ложки засобу для миття посуду та влити пів склянки оцту.
- Коли ви почуєте характерне шипіння від реакції соди з оцтом, це означає, що засіб почав працювати.
- Залиште все на 20 хвилин, а потім увімкніть гарячу воду, направивши струмінь змішувача прямо в зливний отвір, і промийте засмічення.
Як легко позбутися засмічення в миття пральним порошком
Принцип роботи прального порошку такий самий, як і під час прання – він розчиняє жир і бореться із брудом на молекулярному рівні. Активні речовини, що містяться в пральному порошку, розчіплюють частинки, а після промивання водою виводять назовні, звільняючи трубу.
Щоб прочистити мийку, потрібно послідовно виконати дії:
- Для початку залити в раковину гарячу воду та почекати, поки вона піде.
- Всипати в зливний отвір 5 ст. ложок прального порошку та залишити на 15-20 хвилин.
- Через цей час знову залити раковину гарячою водою.
- Після того, як вона виллється, повторіть процедуру, всипавши в мийку ще 4-5 ст. ложок прального порошку. Тільки тепер залиште його на 5-6 годин.
- Після цього часу знову спустіть гарячу воду, щоб вона промила стік.
Майте на увазі, що цей спосіб не допоможе у ванній, якщо раковина забилася волоссям або нитками.
Як промити раковину таблетками для посудомийної машини.
Цей засіб спеціально розроблений для боротьби з жиром та залишками їжі на посуді. А тому багато господинь з успіхом застосовують таблетки для посудомийної машини, щоб розчинити жир у мийці.
- Візьміть п’ять таблеток для посудомийної машини та залийте 2-3 літрами окропу.
- Влийте розчин у раковину та дочекайтеся, щоб вода скла.
- Залишіть раковину на 10-12 асів або на ніч, при цьому не змивайте воду.
- Вранці наступного дня налийте повну раковину гарячою водою з чайника або крана.
- Зачекайте, щоб вода скла і змила залишки розчину в стоку.
Як можна прочистити засмічення в трубах пилососом
- Якщо у вас є пилосос з функцією видування, він теж може допомогти розв'язати проблему раковини, що забилася.
- Оберніть трубу ганчіркою пилососа і щільно вставте її в отвір зливу.
- Увімкніть пилосос у режимі видування спочатку на малих обертах, а потім поступово додайте потужності.
- Сильний повітряний потік з труби пилососа проштовхне пробку в стоку.
Як чистити раковину від засмічення за допомогою троса
Якщо попередні способи не принесли належного ефекту, спробуйте використовувати для боротьби із засміченням сантехнічний трос. Цей пристрій у вигляді тонкого дроту зі щіткою часто застосовують для чищення металевих труб. Хоча засмічення у пластиковій трубі також добре видаляються тросом, але робити це потрібно акуратніше, щоб не пошкодити крихкі пластмасові з’єднання.
Введіть трос у трубу, плавно прокручуйте та переміщуйте. Рухи можна спрямовувати від себе, щоб проштовхнути засмічення в каналізаційну трубу, або ж до себе, щоб витягнути пробку. Періодично зливайте у раковину теплу воду, щоб її струм вимивав забруднення.
Як розібрати сифон, щоб усунути засмічення у раковині
Якщо нічого не допомагає, і вода все одно не проходить, вам доведеться перейти до більш радикального способу чищення — розібрати сифон внизу раковини. Цілком можливо, що злив не працює через те, що крім звичайних забруднень, залишків їжі, жиру і бруду, в труби потрапили інші сторонні предмети. І тут їх треба видалити. Але дістатися до них вийде, лише розібравши та знявши сифон.
- Перед тим, як прочистити раковину, підставте під мийку миску, щоб туди могла стікати брудна вода.
- Однією рукою відкрутіть під раковиною гайку, яка тримає сифон, та зніміть його.
- Іншою рукою від’єднайте зливний шланг.
- Посуньте сифон і зливний шланг убік.
- У раковині викруткою відкрутіть гвинт у решітці.
- Далі відкрутіть верхню гайку на патрубку, що залишився і дістаньте її з раковини разом з ґратами зливу.
- Добре промийте у відрі всі деталі від засмічення.
- Зберіть сифон у зворотному порядку.
Раніше "Телеграф" давав поради, як підручними засобами можна позбутися неприємного запаху в холодильнику. А ще дізнайтеся, як легко та ефективно відмити жирний посуд у холодній воді.