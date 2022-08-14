Як прочистити раковину від будь-яких засмічень: ТОП-10 способів, які реально працюють

Усунути засмічення в раковині на кухні та у ванній можна різними способами: дізнайтеся найпопулярніші та найпростіші.

На кухні все має бути красиво, доглянуто, чисто — для цього накривається стіл, миється плита, миються грати, чиститься раковина. Причому навести лад і чистоту вам допоможе не тільки хімія, наприклад, Містер Мускул, а й прості народні засоби. Однак важливо домогтися не лише зовнішньої чистоти та блиску, але й приділити увагу профілактиці засмічень у трубах.

Вода в раковині почала йти погано і довго, а ще з’явився неприємний запах? Щоб розв'язувати проблему, необхідно усунути засмічення в раковині. Це можна зробити у різний спосіб. Ми розповімо, як прочистити раковину самотужки у домашніх умовах, і вам не доведеться викликати сантехніка.

Чому забивається раковина на кухні та у ванній: головні причини

Причини засмічення раковини та труб можуть бути різними

Велика ймовірність, злив став утрудненим, тому що в раковині утворився затор. Причини можуть бути різними:

на стінках труби після миття посуду завмерли залишки жиру;

у раковину потрапило сміття, яке не пішло далі в каналізацію;

погано змився бруд і також накопичився на стінках зливу;

у вузькому проході зливного отвору забилося волосся;

після миття посуду у сливі осіли залишки їжі;

у мийку потрапили якісь дрібні сторонні предмети.

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Профілактика засмічень у раковині

У будь-якому випадку, яка б не була причина, вам доведеться зайнятися прочищенням миття та труб. Але ви можете трохи полегшити собі роботу і не доводити миття до плачевного стану. Для цього, перебуваючи на кухні або в душовій, дотримуйтесь простих та дієвих рекомендацій:

У майбутньому намагайтеся не засмічувати раковину, а для миття використовувати спеціальні сіточки на зливний отвір і на кухні, і у ванній, які затримають все дрібне сміття — волосся, нитки, кісточки, хвостики від ягід і т.д. Погодьтеся, відмити сіточку після використання набагато легше, ніж займатися прочищенням усієї каналізаційної системи.

Щоб у раковину потрапляло менше бруду, і вона не так часто забивалася, радимо попередньо очищати тарілки та каструлі, а залишки їжі відправляти у відро для сміття.

Якщо мити посуд не прохолодною, а гарячою водою, то жир не встигне застигати, і тоді труба довше вам послужить.

Той самий ефект вийде, якщо періодично, наприклад, один-два рази на місяць, заливати раковину гарячою водою, за температурою близькою до окропу. Але будьте обережні, щоб пластик не розплавився.

Краще не мити в раковині коренеплоди із залишками землі, бо пісок та глина осідають у стоку, забивають його і потім погано з нього вимиваються. Спочатку зіскребете землю ножем у відро для сміття, потім помийте овочі в мисці, а воду вилийте на грядку або, в крайньому разі, в унітаз — там труба набагато ширша, а напір води — сильніша.

Також не забувайте після миття посуду добре помити і саму раковину, щоб вона не залишалася жирною.

Як можна прочистити забиту раковину: популярні способи

Розібравшись із причинами та провівши профілактику, приступимо до безпосереднього розв'язання проблеми забитої раковини. Народні засоби дозволять вам не використовувати агресивну хімію і при цьому ще й заощадити на дорогих коштах. Адже можна обійтися тим, що є на кухні у будь-якої господині.

Як прочистити засмічення в раковині гарячою водою

Гаряча вода розчиняє жир і видаляє засмічення в раковині

Найпростіший і популярніший у багатьох господинь спосіб прочистки – залити раковину окропом. Однак майте на увазі, що зловживати цим методом не варто. Окріп добре розчиняє жир, який осідає на трубах і стає однією з причин засмічення раковини. Але часте використання окропу може зіпсувати пластикову трубу, сифон та гумові з’єднання.

Як прочистити засмічення за допомогою вантузу

Прочистити засмічення в раковині можна за допомогою вантуза та сильних рук

Це кардинальніший метод, який допоможе вибити з труб не тільки жирові відкладення, але навіть пробку з волосся та сміття. Тільки в цьому випадку від вас потрібно додати певну фізичну силу. Звичайно, краще це завдання покласти на міцні чоловічі руки.

Щільно заткніть у раковині всі отвори переливу, якщо вони є. Так ви перекриєте хід повітря та забезпечите гідравлічний стовп. Потім щільно притисніть вантуз до зливного отвору і потягніть вгору. Повторіть кілька разів, щоб порушити та розбити пробку на дрібні частини. Після цього заберіть вантуз і пустіть потік гарячої води.

Як усунути засмічення за допомогою соди та солі

Щоб позбутися засмічення в раковині, приготуйте содовий розчин. Для цього вам знадобиться:

пів склянки солі,

1 склянка соди,

1 склянка теплої води.

Можете обмежитися вказаною кількістю або зробити більше розчину, щоб повторити процес. Все перемішайте до повного розчинення та залийте суміш у злив. Залиште на 10-15 хвилин, а потім скористайтеся вантузом, як зазначено в попередньому пункті, та прочистьте раковину.

Як видалити засмічення в раковині содою та оцтом

Засор у раковині легко уникає суміші соди з оцтом

Соду можна використовувати у поєднанні з оцтом – це збільшить її пробивну силу. Вам знадобиться:

півсклянки харчової соди,

півсклянки столового оцту.

Всипте в отвір у раковині харчову соду, а потім влийте оцет. Залишіть на дві години та промийте трубу гарячою водою.

Видалити засмічення в раковині допоможе "гримуча суміш"

Сода в поєднанні з кислотою та будь-яким миючим засобом пробиває засмічення з жиру та бруду

Посилити попередній рецепт допоможе додавання до компонентів рідини для миття посуду. Адже вона чудово видаляє жир та бруд з усіх матеріалів – скла, металу, кераміки, а отже впорається і з пластиковими трубами.

Харчова сода у поєднанні зі столовим оцтом чи лимонною кислотою дадуть реакцію. А засіб, що миє, її посилить. Будьте обережні і при роботі з активними речовинами краще надягніть гумові рукавички, щоб уберегти свої руки.

Щоб усунути засмічення у раковині, вам потрібно:

Залити злив гарячою водою. Додати в зливний отвір 3-4 ч. ложки соди, 2-3 ст. ложки засобу для миття посуду та влити пів склянки оцту. Коли ви почуєте характерне шипіння від реакції соди з оцтом, це означає, що засіб почав працювати. Залиште все на 20 хвилин, а потім увімкніть гарячу воду, направивши струмінь змішувача прямо в зливний отвір, і промийте засмічення.

Як легко позбутися засмічення в миття пральним порошком

Пральний порошок відмінно бореться із засміченнями в мийці

Принцип роботи прального порошку такий самий, як і під час прання – він розчиняє жир і бореться із брудом на молекулярному рівні. Активні речовини, що містяться в пральному порошку, розчіплюють частинки, а після промивання водою виводять назовні, звільняючи трубу.

Щоб прочистити мийку, потрібно послідовно виконати дії:

Для початку залити в раковину гарячу воду та почекати, поки вона піде. Всипати в зливний отвір 5 ст. ложок прального порошку та залишити на 15-20 хвилин. Через цей час знову залити раковину гарячою водою. Після того, як вона виллється, повторіть процедуру, всипавши в мийку ще 4-5 ст. ложок прального порошку. Тільки тепер залиште його на 5-6 годин. Після цього часу знову спустіть гарячу воду, щоб вона промила стік.

Майте на увазі, що цей спосіб не допоможе у ванній, якщо раковина забилася волоссям або нитками.

Як промити раковину таблетками для посудомийної машини.

Простий та ефективний засіб, як прочистити раковину від засмічення

Цей засіб спеціально розроблений для боротьби з жиром та залишками їжі на посуді. А тому багато господинь з успіхом застосовують таблетки для посудомийної машини, щоб розчинити жир у мийці.

Візьміть п’ять таблеток для посудомийної машини та залийте 2-3 літрами окропу. Влийте розчин у раковину та дочекайтеся, щоб вода скла. Залишіть раковину на 10-12 асів або на ніч, при цьому не змивайте воду. Вранці наступного дня налийте повну раковину гарячою водою з чайника або крана. Зачекайте, щоб вода скла і змила залишки розчину в стоку.

Як можна прочистити засмічення в трубах пилососом

Якщо у вас є пилосос з функцією видування, він теж може допомогти розв'язати проблему раковини, що забилася. Оберніть трубу ганчіркою пилососа і щільно вставте її в отвір зливу. Увімкніть пилосос у режимі видування спочатку на малих обертах, а потім поступово додайте потужності. Сильний повітряний потік з труби пилососа проштовхне пробку в стоку.

Як чистити раковину від засмічення за допомогою троса

Якщо попередні способи не принесли належного ефекту, спробуйте використовувати для боротьби із засміченням сантехнічний трос. Цей пристрій у вигляді тонкого дроту зі щіткою часто застосовують для чищення металевих труб. Хоча засмічення у пластиковій трубі також добре видаляються тросом, але робити це потрібно акуратніше, щоб не пошкодити крихкі пластмасові з’єднання.

Введіть трос у трубу, плавно прокручуйте та переміщуйте. Рухи можна спрямовувати від себе, щоб проштовхнути засмічення в каналізаційну трубу, або ж до себе, щоб витягнути пробку. Періодично зливайте у раковину теплу воду, щоб її струм вимивав забруднення.

Як розібрати сифон, щоб усунути засмічення у раковині

Якщо нічого не допомагає, і вода все одно не проходить, вам доведеться перейти до більш радикального способу чищення — розібрати сифон внизу раковини. Цілком можливо, що злив не працює через те, що крім звичайних забруднень, залишків їжі, жиру і бруду, в труби потрапили інші сторонні предмети. І тут їх треба видалити. Але дістатися до них вийде, лише розібравши та знявши сифон.

Перед тим, як прочистити раковину, підставте під мийку миску, щоб туди могла стікати брудна вода. Однією рукою відкрутіть під раковиною гайку, яка тримає сифон, та зніміть його. Іншою рукою від’єднайте зливний шланг. Посуньте сифон і зливний шланг убік. У раковині викруткою відкрутіть гвинт у решітці. Далі відкрутіть верхню гайку на патрубку, що залишився і дістаньте її з раковини разом з ґратами зливу. Добре промийте у відрі всі деталі від засмічення. Зберіть сифон у зворотному порядку.

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