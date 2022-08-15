Чим підгодувати домашні та садові квіти, якщо вони перестали рости: цей компонент знайдеться на кожній кухні

Дуже ефективне підживлення на основі звичайного столового оцту

Уповільнення росту чи загибель кімнатних квітів може засмутити будь-якого садівника. Подібні проблеми часто бувають і з садовими рослинами, які перестають тішити око. Щоб "оживити" квіти, необхідно їх удобрювати правильними підживленнями.

Якщо ви зіткнулися з тим, що домашні або садові квіти почали погано цвісти, це означає, що рослини не можуть засвоїти корисні мікро- та макроелементи, що знаходяться у ґрунті, пише Ukr.Media. Вирішити проблему може звичайний столовий оцет.

Як підгодовувати квіти столовим оцтом

Вливаємо 200 мл (1 склянку) 9% оцту в 10 л води. Проливаємо під корінь кожну квітку. Для додаткової ефективності потовчіть шкаралупу від 5 яєць, залийте 200 мл оцту, залиште на добу. Пару раз в день збовтуйте. Наступного дня процідіть розчин у 10 л води та пролийте квіти.

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