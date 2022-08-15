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Коли відзначають Преображення Господнє у 2022 році: дата та традиції свята, заборони

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Преображення Господнє або Яблучний Спас — свято відзначається 19 серпня Новина оновлена 15 серпня 2022, 10:34
Преображення Господнє або Яблучний Спас — свято відзначається 19 серпня

Преображення Господнє або Яблучний Спас – це дві назви одного свята

Згідно з церковним календарем на серпень 2022 року, християни східного обряду цієї п’ятниці відзначають одне з дванадцяти свят — Преображення Господнє, яке ще в народі називають — Яблучний Спас.

"Телеграф" розповідає, якого числа відзначається Преображення Господнє, про історію, головні традиції свята, а також, що суворо заборонено робити цього дня.

Преображення Господнє-2022: дата свята

Щорічно Преображення Господнє (за церковним календарем) або Яблучний Спас (за народним) відзначається 19 серпня. Це торжество належить до дванадцяти найважливіших подій у житті Христа та Богородиці.

Преображення Господнє-2022: історія та головні традиції свята

Преображення Господнє — велике свято для всіх православних вірян, присвячене подіям, коли Ісус Христос став перед християнами у божественному світлі, знаючи про все, що станеться з ним у майбутньому. Він був готовий піти на жертву. Сталося це у лютому чи березні перед Великоднем, проте Церква вирішила встановити свято влітку, щоб замінити ним язичницьке. Відомо, що наприкінці серпня слов’яни відзначали свято врожаю, яке перетворилося на Яблучний Спас.

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Яблучний Спас є другим з усіх літніх Спасів. У цей період все ще триває Успенський піст, тому до святкового столу не прийнято подавати страви з м’яса, молочні продукти, яйця. Також заборонена до вживання риба та алкоголь, але саме на честь свята Церква у цей день дозволяє пригоститись цими продуктами, вином.

19 серпня у всіх церквах чутно дзвони, а священники здійснюють служби. Віряни йдуть у храми освячувати страви, які потім будуть подані до святкового столу. У кошик для освячення кладуть яблука – після освячення ними пригощають своїх родичів та знайомих, а ще з яблук печуть смачні пироги.

Преображення Господнє-2022: що не можна робити 19 серпня

У свято заборонено пліткувати, сваритися, заздрити, ображатися, засмучуватися через дрібниці та перебувати в смутку. Також слід відмовитися від тяжкої фізичної роботи. Жінкам 19 серпня в жодному разі не можна займатися рукоділлям та домашніми справами.

Нагадаємо, що з 14 по 27 серпня триває Успенський піст, який своєю суворістю не відрізняється від Великого посту. У цей період важко дотримуватися гастрономічних правил, але навіть у ці дні домашнє меню можна і потрібно робити різноманітним, адже пісні страви можуть бути смачними та ситними. Раніше "Телеграф" публікував рецепт пісних рогаликів з варенням, а також рецепт пісного медовика без яєць.

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