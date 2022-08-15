Як доглядати за орхідеєю влітку: секрети догляду для пишного цвітіння

Ніжна та яскрава орхідея не рідкість у домашньому квітникарстві

Орхідеї є дуже примхливими рослинами, що потребують особливого догляду. Їх так само важливо правильно поливати і підгодовувати орхідеї, щоб квіти рослини не в’яли і не скидали бутони.

Кожен квітникар мріє про те, щоб ця ніжна і яскрава квітка давала кілька пагонів, на яких з’являться красиві квіти. При правильному догляді за орхідеєю цього можна досягти в короткі терміни, пише cpykami.

Поради для рясного цвітіння орхідеї влітку

Важливою умовою для активного росту та розвитку рослини є підтримання оптимальної вологості, особливо влітку у спеку. Щоб квітка не втратила вологу, варто поставити горщик з орхідеєю в порожній горщик більшого розміру. Необхідно, щоб другий горщик був досить великим, інакше рослина може загинути.

Забезпечити ріст нових пагонів допоможе регулярне обприскування нирок, що сплять, з яких, завдяки підвищеній вологості, незабаром з’являться нові пагони.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому орхідею називають енергетичним вампіром. Біоенергетики вважають, що орхідея може як висмоктувати енергію, так і захищати оселю від негативу.