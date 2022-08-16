Яблучний Спас 2022: коли відзначається в Україні, головні особливості свята

Також у цей день відзначається Преображення Господнє

Цієї п’ятниці, 19 серпня, відзначається Другий Великий Спас, який називається Яблучний Спас за народним календарем, або Преображення Господнє за церковним.

"Телеграф" розповідає про головні традиції народного свята, а також, що суворо заборонено робити 19 серпня.

Яблучний Спас у 2022-му: традиції цього дня

Другий літній Спас вважається одним із головних у церковному календарі — третім святом після Різдва та Великодня. Свято символізує закінчення літа та настання осені. У народі навіть є приказка — "Яблучний Спас — пішло літо від нас".

Цього дня у храмах проводяться урочисті богослужіння, під час яких освячуються кошики парафіян. Головні традиції 19 серпня пов’язані з освяченням у храмах яблук, якими після служби пригощають близьких, печуть із них пироги та загадують бажання. Через Успенський піст, який триває з 14 по 27 серпня, у свято заборонено нести до храму та освячувати алкоголь та м’ясні вироби. Однак на Другий Спас можна трохи відступити від посту – у цей день дозволяється вживати рибу та трохи вина.

Яблучний Спас у 2022-му: головні заборони 19 серпня

Прибиратися в будинку, займатися важкою працею.

Шити, в’язати, особливо жінкам.

Сваритися, конфліктувати, з’ясовувати стосунки та ображати інших.

Уникати людей, які просять допомоги.

Вбивати комах – навіть шкідників.

Нагадаємо, що наразі триває Успенський піст, який своєю суворістю не відрізняється від Великого посту. У цей період важко дотримуватися гастрономічних правил, але навіть у ці дні домашнє меню можна і потрібно робити різноманітним, адже пісні страви можуть бути смачними та ситними. Раніше "Телеграф" публікував рецепт пісних рогаликів з варенням, а також рецепт пісного медовика без яєць.