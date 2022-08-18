Преображення Господнє 2022: що категорично заборонено робити у свято
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Цього дня прийнято нести до церкви яблука, виноград та інші сезонні плоди.
У п’ятницю, 19 серпня, згідно з церковним календарем на серпень 2022 року, відзначається одне з дванадцяти важливих свят — Преображення Господнє, яке ще в народі називають — Яблучний Спас. Згідно з переказами, саме цього дня Христос зійшов на гору Фавор, перетворившись перед учнями Петром, Яковом та Іваном.
На Яблучний Спас не прийнято було сидіти вдома, вважалося, що це кривдить матінку-землю, врожаю. Однак це не привід влаштовувати галасливі вечірки. Також через Успенський пост, який триває з 14 по 27 серпня, у свято заборонено нести до храму та освячувати алкоголь та м’ясні вироби.
"Телеграф" розповідає, що суворо заборонено робити на це свято.
Що категорично не можна робити на Преображення Господнє
- Не можна їсти яблука, не освятивши їх у церкві.
- У жодному разі не можна проганяти комах.
- Не можна сваритися та з’ясовувати стосунки.
- Не рекомендується працювати, забиратися і займатися рукоділлям.
- Не рекомендується зустрічати цей день у багнюці.
- Не можна їсти м’ясо.
- Не можна робити ремонт.
Нагадаємо, що зараз триває Успенський піст, який своєю суворістю не відрізняється від Великого посту. У цей період важко дотримуватися гастрономічних правил, але навіть у ці дні домашнє меню можна і потрібно робити різноманітним, адже пісні страви можуть бути смачними та ситними. Раніше "Телеграф" публікував рецепт пісних рогаликів з варенням, а також рецепт пісного медовика без яєць.