Преображення Господнє 2022: що категорично заборонено робити у свято

Цього дня прийнято нести до церкви яблука, виноград та інші сезонні плоди.

У п’ятницю, 19 серпня, згідно з церковним календарем на серпень 2022 року, відзначається одне з дванадцяти важливих свят — Преображення Господнє, яке ще в народі називають — Яблучний Спас. Згідно з переказами, саме цього дня Христос зійшов на гору Фавор, перетворившись перед учнями Петром, Яковом та Іваном.

На Яблучний Спас не прийнято було сидіти вдома, вважалося, що це кривдить матінку-землю, врожаю. Однак це не привід влаштовувати галасливі вечірки. Також через Успенський пост, який триває з 14 по 27 серпня, у свято заборонено нести до храму та освячувати алкоголь та м’ясні вироби.

"Телеграф" розповідає, що суворо заборонено робити на це свято.

Що категорично не можна робити на Преображення Господнє

Не можна їсти яблука, не освятивши їх у церкві.

У жодному разі не можна проганяти комах.

Не можна сваритися та з’ясовувати стосунки.

Не рекомендується працювати, забиратися і займатися рукоділлям.

Не рекомендується зустрічати цей день у багнюці.

Не можна їсти м’ясо.

Не можна робити ремонт.

Нагадаємо, що зараз триває Успенський піст, який своєю суворістю не відрізняється від Великого посту. У цей період важко дотримуватися гастрономічних правил, але навіть у ці дні домашнє меню можна і потрібно робити різноманітним, адже пісні страви можуть бути смачними та ситними. Раніше "Телеграф" публікував рецепт пісних рогаликів з варенням, а також рецепт пісного медовика без яєць.