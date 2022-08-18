Чим полити город восени, щоб назавжди позбутися багатьох шкідників: засіб росте під ногами

Таке добриво можна зберігати протягом 6-9 місяців.

Зовсім скоро всі дачники збиратимуть урожай зі своїх ділянок і готуватимуть город до зими. У цей час можна провести кілька найпростіших маніпуляцій, які допоможуть прогнати з городу ненависних шкідників, або хоча б скоротити їхню кількість. Також раніше ми розповідали про популярний метод боротьби з бур’янами на вашому городі.

Якщо приготувати цей простий засіб і полити їм землю з осені, то наступного року ви будете шоковані результатом. Про ефективний засіб від шкідників, зокрема від попелиці, довгоносика, гусениць, хрестоцвітої блішки, морквяної мухи, вогнівки, гусениць та інших непроханих гостей, який досить легко приготувати, пише belnovosti.

Весь секрет у томатному бадиллі. У листі томатів міститься речовин "салонін", яке є справжньою отрутою для багатьох комах. Ні, розкидати бадилля по городі не потрібно, краще приготувати настоянку.

Рецепт простий: 2 кілограми бадилля залийте 10 літрами води і прокип’ятіть протягом 10 хвилин. Отриманий відвар процідіть і влийте половину склянки 9% оцту. Все, засіб готовий і його можна використовувати. Цей розчин можна використовувати як для обприскування, так поливів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що такий простий засіб як харчова сода дуже знадобиться на городі. Є кілька способів застосування.