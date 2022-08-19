Які рослини не переносять удобрення золою: не кожен дачник знає про це

Хоча зола і універсальне добриво, проте її використання слід обмежувати у деяких випадках

Зола по праву вважається універсальним добривом. Це ефективне екологічне калійне та фосфорне добриво, яке особливо добре підходить для кислих та нейтральних ґрунтів. Наприклад, це відмінне підживлення для моркви. Однак його застосування піде на користь не всім культурам.

Бездумне використання золи може призвести до плачевних наслідків. Цей засіб не можна використовувати в таких ситуаціях:

У комплексі з доломітовим борошном зола сильно залужує ґрунт.

При внесенні в ґрунт разом із гноєм, коров’яком, пташиним послідом та іншою органікою знищує корисну мікрофлору.

Зводить нанівець дію аміачної селітри.

Разом із суперфосфатами призводить до надлишку фосфору.

При частому використанні значно знижує рівень кислотності ґрунту.

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Крім того, важливо знати, що не всі рослини "люблять" золу.

Які рослини не можна підгодовувати золою

Зола принесе більше шкоди, ніж користі, щавлю, лохині, вереску, гортензії, чорниці, журавлині та брусниці.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна підгодовувати золою кущі полуниці.