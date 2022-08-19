Мух у будинку більше не буде: рецепти засобів без хімії, які відлякають настирливих комах за 5 хвилин
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Мухи можуть стати справжньою проблемою у будинку влітку
Комахи, що літають по будинку – малоприємне видовище. Позбутися їх дуже важко, а в окремих випадках навіть дихлофос не допомагає. Щоб перестати чути це неприємне дзижчання, варто приготувати домашній, натуральний засіб від мух.
Для цього потрібно взяти натуральні продукти, пише Ukr.Media. Усього через 5 хвилин ефективний засіб для боротьби з неприємними комахами буде готовий до використання.
Як швидко позбутися мух у будинку
Засіб №1
Беремо сушену гвоздику та фрукти (підійдуть яблука, лимони та апельсини). Ретельно миємо фрукти і встромляємо в них щонайменше 20 сухих гвоздик. Сік яблука та цитрусових змочуватиме пряність. Запах, який у результаті виділятиметься, мухи просто ненавидять.
Засіб №2
Беремо кілька крапель ефірної олії гвоздики і додаємо в ємність із пульверизатором, наповненою водою. Розбризкуємо по будинку. Дуже важливо ретельно розбризкувати суміш на віконні рами.
Раніше "Телеграф" писав, що впоратися з набридливими комарами влітку допоможе проста "пастка". Для її створення потрібно два інгредієнти, які є в кожному будинку.