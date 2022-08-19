Мух у будинку більше не буде: рецепти засобів без хімії, які відлякають настирливих комах за 5 хвилин

Мухи можуть стати справжньою проблемою у будинку влітку

Комахи, що літають по будинку – малоприємне видовище. Позбутися їх дуже важко, а в окремих випадках навіть дихлофос не допомагає. Щоб перестати чути це неприємне дзижчання, варто приготувати домашній, натуральний засіб від мух.

Для цього потрібно взяти натуральні продукти, пише Ukr.Media. Усього через 5 хвилин ефективний засіб для боротьби з неприємними комахами буде готовий до використання.

Як швидко позбутися мух у будинку

Засіб №1

Беремо сушену гвоздику та фрукти (підійдуть яблука, лимони та апельсини). Ретельно миємо фрукти і встромляємо в них щонайменше 20 сухих гвоздик. Сік яблука та цитрусових змочуватиме пряність. Запах, який у результаті виділятиметься, мухи просто ненавидять.

Такий ефективний засіб послужити і цікавим декором для дому

Засіб №2

Беремо кілька крапель ефірної олії гвоздики і додаємо в ємність із пульверизатором, наповненою водою. Розбризкуємо по будинку. Дуже важливо ретельно розбризкувати суміш на віконні рами.

Раніше "Телеграф" писав, що впоратися з набридливими комарами влітку допоможе проста "пастка". Для її створення потрібно два інгредієнти, які є в кожному будинку.