Посадіть ці рослини біля винограду, і він завалить вас урожаєм: три корисних сусіди
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Ці три рослини дуже добре впливають на зростання винограду.
Виноград — це дуже корисна ягода, яку вирощують багато дачників. Однак без особливого ходу отримати його добрий урожай практично неможливо. Крім правильного поливу, а також правильних і своєчасних підживлень, важливо подбати і про корисні "сусіди" для винограду.
Як повідомляє belnovosti, правильно підібрані сусіди по саду, які зростатимуть поруч із виноградом, — це один із способів збільшення врожаю ягід. А якщо помилитися, то про соковиті та великі грона винограду можна забути.
Рослини, які потрібно посадити біля винограду
- Чистотіл — рослина служить відмінним сидератом, який допомагає позбавлятися шкідників, а також затіняє ґрунт і зберігає вологу.
- Люпин — рослина, яка добре насичує ґрунт азотом та іншими важливими елементами.
- Троянда — оскільки ця квітка хворіє на всі хвороби, що і виноград, і більше того, заражається першим, то можна запобігти хворобі і винограду. Ну і як плюс, це прикраса вашої ділянки.
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