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Посадіть ці рослини біля винограду, і він завалить вас урожаєм: три корисних сусіди

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Як збільшити врожайність винограду
Як збільшити врожайність винограду

Ці три рослини дуже добре впливають на зростання винограду.

Виноград — це дуже корисна ягода, яку вирощують багато дачників. Однак без особливого ходу отримати його добрий урожай практично неможливо. Крім правильного поливу, а також правильних і своєчасних підживлень, важливо подбати і про корисні "сусіди" для винограду.

Як повідомляє belnovosti, правильно підібрані сусіди по саду, які зростатимуть поруч із виноградом, — це один із способів збільшення врожаю ягід. А якщо помилитися, то про соковиті та великі грона винограду можна забути.

Рослини, які потрібно посадити біля винограду

  • Чистотіл — рослина служить відмінним сидератом, який допомагає позбавлятися шкідників, а також затіняє ґрунт і зберігає вологу.
  • Люпин — рослина, яка добре насичує ґрунт азотом та іншими важливими елементами.
  • Троянда — оскільки ця квітка хворіє на всі хвороби, що і виноград, і більше того, заражається першим, то можна запобігти хворобі і винограду. Ну і як плюс, це прикраса вашої ділянки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як урятувати врожай, якщо яблука гниють на дереві.

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#Урожай #Виноград #Добриво