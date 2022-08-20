Чому у крупах з’являються жучки і як з ними боротися: поради досвідчених домогосподарок
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 130
Вживати зіпсований жучками продукт категорично не рекомендується.
Запашність деяких господарок іноді може обернутися проти них, адже у крупах, якими варто запасатися на зиму, можуть заводитися жучки. Напевно, кожна господиня хоч раз, але стикалася з такою неприємною ситуацією. Що ж робити, якщо в гречці чи рисі завелися непрохані "гості", і як їх позбутися?
Як повідомляє belnovosti, причин появи жучків у крупі є кілька. Багато хто з причин вказує на несумлінних постачальників, однак є випадки, коли "сама винна".
Чому у крупі заводяться жучки
- Нехтування санітарними нормами,
- Порушення товарного сусідства,
- Негерметична упаковка,
- термін придатності, що минув,
- Неправильне зберігання — у сирому місці,
- Неправильно підібрана тара для зберігання.
Як позбутися жучків у крупі
- По-перше, для зберігання круп краще вибирати скляні банки або пластикові місткості, кришка в яких щільно закривається. Правильний вибір тари для зберігання – це перший крок для уникнення подібних проблем.
- Друге — від прострочення потрібно безжально позбуватися, адже такі продукти — це ласий шматочок для різних комах.
- Третє — якщо жучки вже з’явилися, від зараженої крупи потрібно відразу ж позбавлятися, а тару, в якій вони зберігалися, і полиці в шафі, необхідно ретельно вимити з содою.
- Четверте — пшоно, перловку та інші крупи за бажання можна зберегти. Для цього їх потрібно обробити за допомогою температури. Просійте крупи через дрібне сито, і відправте на добу в морозилку, або на 10-15 хвилин в духовку при температурі 100-120 градусів.
Раніше Тетяна Лакуста розповіла, які овочі, фрукти та суміші заготовити на зиму. Експерт прописала варіанти заготівель, які можуть знадобитися будь-якої миті