Чому у крупах з’являються жучки і як з ними боротися: поради досвідчених домогосподарок

Вживати зіпсований жучками продукт категорично не рекомендується.

Запашність деяких господарок іноді може обернутися проти них, адже у крупах, якими варто запасатися на зиму, можуть заводитися жучки. Напевно, кожна господиня хоч раз, але стикалася з такою неприємною ситуацією. Що ж робити, якщо в гречці чи рисі завелися непрохані "гості", і як їх позбутися?

Як повідомляє belnovosti, причин появи жучків у крупі є кілька. Багато хто з причин вказує на несумлінних постачальників, однак є випадки, коли "сама винна".

Чому у крупі заводяться жучки

Нехтування санітарними нормами,

Порушення товарного сусідства,

Негерметична упаковка,

термін придатності, що минув,

Неправильне зберігання — у сирому місці,

Неправильно підібрана тара для зберігання.

Як позбутися жучків у крупі

По-перше, для зберігання круп краще вибирати скляні банки або пластикові місткості, кришка в яких щільно закривається. Правильний вибір тари для зберігання – це перший крок для уникнення подібних проблем. Друге — від прострочення потрібно безжально позбуватися, адже такі продукти — це ласий шматочок для різних комах. Третє — якщо жучки вже з’явилися, від зараженої крупи потрібно відразу ж позбавлятися, а тару, в якій вони зберігалися, і полиці в шафі, необхідно ретельно вимити з содою. Четверте — пшоно, перловку та інші крупи за бажання можна зберегти. Для цього їх потрібно обробити за допомогою температури. Просійте крупи через дрібне сито, і відправте на добу в морозилку, або на 10-15 хвилин в духовку при температурі 100-120 градусів.

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