Як допомогти вкоріненим живцям винограду перезимувати: осінній прийом

Рослині потрібно обов’язково допомогти пережити холод

Ця культура є практично на кожній ділянці приватного будинку чи дачі. Виноград – дуже корисна ягода, яку вирощують у багатьох країнах світу. Її дуже цінують садівники, які намагаються всіляко доглядати рослину.

Оскільки до осені виноград, який дачники розмножували шляхом живцювання, укорінюється, йому необхідно допомогти пережити холодні періоди. Зазвичай молоді рослини не можуть пережити зими. Тому як допомогти перезимувати живцям винограду, що вкорінилися?

Як зберігати живці винограду, що вкорінилися, до посадки

В цьому випадку варто дочекатися перших заморозків, а потім викопати молоді саджанці, посадити в миску з вологим піском і поставити у підвал до весни. Вже з настанням тепла виноград потрібно пересадити на постійне місце, підгодовувати та поливати.

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Раніше "Телеграф" писав, чим підгодовувати виноград, щоб отримати небувалий урожай.