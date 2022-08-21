Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Леви можуть стати мудрішими, а Терезів чекає щасливий поворот долі

Деяким наступний тиждень принесе цінний урок

Кінець серпня видасться дуже плідним та повчальним для більшості знаків Зодіаку.

У всякому разі, саме на це вказує розклад за картами Таро, який "Телеграф" приготував на тиждень із 22 по 28 серпня включно для всіх знаків Зодіаку.

Ось які карти випали на наступний тиждень

І розшифровуємо їх для кожного знака:

Овен — Туз пентаклів

Це файна карта, яка обіцяє, що Ваша праця принесе результат і робота окупиться. Найближчого тижня вона обіцяє Вам процвітання та нові придбання. Чекайте на хороші новини щодо роботи, бізнесу, власності.

Телець — Правосуддя

Це карта дії, спрямованої на надання життю рівноваги. Протягом наступного тижня Вам, можливо, вдасться знайти баланс між сферами свого життя. Також легко буде вчитися чомусь новому.

Близнюки — Вісімка кубків

Інша назва карти — Владика відмови від успіху. Можливо, найближчими днями Вам доведеться залишити позаду щось хороше, проте не варто засмучуватися, адже скоро у Ваше життя прийде щось краще.

Рак — Сонце

Це карта переродження, духовного оновлення та готовності до нових поворотів у житті. Вірте в себе і свій успіх, — вдача буде на Вашому боці, і Ви зможете досягти всього в житті. Якщо Ви з кимось у сварці, саме час зробити крок до примирення.

Лев — Повішений

Незважаючи на похмуру назву, ця карта говорить про людину, яка зреклася чогось меншого для більшого блага, щось переосмислила і стала мудрішою. Цього тижня у Вас можуть змінитись цінності або статися зміни в житті. У будь-якому випадку, не бійтеся і просто вірте, що все буде так, як призначено, і лише на краще.

Діва — перевернута Четвірка жезлів

Друга назва карти — Владика завершеної роботи, вона обіцяє процвітання, відпочинок, блаженство та успішне завершення задуманого.

Ваги — Колесо фортуни

Назва карти говорить сама за себе, найближчий тиждень може принести Вам новий поворот у житті на краще. Можливо, доведеться десь ризикнути, але успіх на Вашому боці.

Скорпіон — Десятка пентаклів

Друга назва цієї карти – Владика багатства. Дуже обіцяюче, правда? Карта прогнозує стабільність, благополуччя та успіх у справах. Насолоджуйтеся життям у найближчий тиждень.

Стрілець — Туз кубків

Це карта любові духовної та емоційної. Можливо, вже дуже скоро виповниться Ваше давнє таємне бажання або зустрінеться справжнє кохання. Прислухайтеся до своєї інтуїції, не скупіться на емоції, даруйте тепло близьким.

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Козеріг — Сімка жезлів

Насамперед ця карта мужності та конфронтації. Вона говорить про те, що в якійсь із сфер життя на Вас чекає боротьба, непроста ситуація, але, якщо Ви виявите сміливість і рішучість, все владнається на краще.

Водолій — Пуста карта

Таких карт всього дві в колоді, і вони випадають тоді, коли чомусь неможливо дати відповідь на Ваше запитання, можливо, результат ситуації ще не зрозумілий, або Ви не готові почути відповідь.

Риби — Помірність

Ця карта вказує на те, що наступного тижня обставини зійдуться сприятливим для Вас чином, і Ви зможете реалізувати щось, що давно хотіли. У Вас може вийти зібрати якісь заощадження, але поки що їх краще нікуди не вкладати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, кому може повезти з коханням до кінця літа.