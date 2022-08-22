Улюбленці долі: п’яти знакам Зодіаку карти Таро обіцяють багато хорошого на цьому тижні

На багатьох чекають приємні сюрпризи та подарунки

Наступний тиждень багатьох турбує на тлі чуток про підготовку росією провокацій та посилення ракетних обстрілів України, проте для п’яти знаків Зодіаку цей тиждень стане напрочуд хорошим.

Як каже прогноз по картах Таро на тиждень, цими знаками стануть Овен, Рак, Терези, Скорпіон і Стрілець.

Овнам випав Туз пентаклів

Ця карта обіцяє матеріальні успіхи, отримання можливості реалізувати якусь ідею чи прагнення, процвітання духовне та фінансове, можливе навіть отримання якихось цінних подарунків долі.

Ракам випало Сонце

Цього тижня на Раків чекає сонце, тепло, радість, сімейне щастя. Якщо Ви хворіли, можливо, саме зараз підете на поправку. А якщо з кимось були в сварці, то саме час помиритись.

Терезам випало Колесо фортуни

Назва карти багато про що говорить сама за себе. Вона обіцяє різкі та несподівані зміни, поворот життя, який може принести успіх та подарунки долі. На тижні на Вас можуть чекати щасливі і навіть фатальні випадковості.

Скорпіонам випала Десятка пентаклів

Ще ця карта називається Владикою багатства, і вона обіцяє фінансове благополуччя, процвітання та успіх у справах.

Стрільцям випав Туз кубків

Ця карта обіцяє багато хорошого щодо відносин, сім’ї та емоцій. Найближчого тижня самотні Стрільці можуть зустріти кохання, а ті, що вже мають партнера, можуть перевести відносини на новий рівень, досягти гармонії та взаєморозуміння. Можлива також вагітність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким знакам Зодіаку пощастить з грошима до кінця місяця.