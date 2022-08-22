Що потрібно зробити зі смородиною восени, щоб наступного року отримати хороший урожай: три важливі "правила"

Забезпечте собі врожай смородини, зробивши ці три маніпуляції.

Смородина — це одна з найпопулярніших ягід, яку вирощують багато дачників. Вона дуже корисна у сирому вигляді, а також з неї можна приготувати найсмачніше та незвичайне желе. Але, щоб це зробити, потрібно отримати хороший урожай, а для цього за кущами смородини потрібно добре доглядати.

Як повідомляє belnovosti, є як мінімум три садові маніпуляції, які необхідно зробити наприкінці серпня — на початку осені, щоб 100% отримати хороший урожай смородини. Це не вимагатиме від вас надзвичайних зусиль.

Що потрібно зробити зі смородиною восени

Обрізання кущів – позбавтеся хворих і старих пагонів. Пам’ятайте "правило" — чим густіший кущ, тим дрібніша ягода.

Полив та підживлення - щотижня виливайте під кущ смородини 2 відра води, а також вносите поживні речовини. Наприклад, під кожен кущ можна внести по 2 столові ложки суперфосфату, склянку золи і столову ложку сульфату калію.

щотижня виливайте під кущ смородини 2 відра води, а також вносите поживні речовини. Наприклад, під кожен кущ можна внести по 2 столові ложки суперфосфату, склянку золи і столову ложку сульфату калію. Боротьба зі шкідниками - щоб позбавитися непроханих "гостей", обприскуйте кущі засобами проти шкідників. Також можна провести обробку смородини 1%-ним розчином бордоської суміші.

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