Як зробити компостну грядку під огірки: метод, завдяки якому вас завалить урожаєм наступного року

Ґрунт встигає увібрати всі важливі елементи до початку нового сезону

Обов’язковою умовою для одержання щорічних урожаїв є підживлення рослин. Компост, який можна приготувати своїми руками, є ідеальним підживленням для всіх городніх та садових культур.

Завдяки компостній грядці земля стає максимально родючою, пише belnovosti. В цьому випадку ґрунт встигає ввібрати всі важливі елементи до початку нового сезону. Результат здивує навіть досвідчених агрономів.

Як зробити компостну яму під огірки

Очищаємо грядки від бур’янів та попередніх культур. Переходимо до підготовки ґрунту для наступного року.

Робимо яму вздовж усієї грядки. Глибина — близько 30-35 см. Періодично вкопуємо туди бадилля, сухий хліб та інші відходи, які зазвичай йдуть в компост. Щоб ґрунт був більш пухким, можна також додати трохи хвої. На кожен метр такої ділянки розсипаємо по 3 ст. л. суперфосфату. Періодично поливаємо грядку. При поливі можна додати 1 ст. л. сечовини. Не буде зайвим для підвищення температури покрити майбутні огіркові грядки плівкою. Усе це прискорить процес перегнивання.

Раніше "Телеграф" писав, чому підживлення золою може завдати шкоди деяким рослинам. Підживлення попелом цих рослин лише пригнічує їх.