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Які дерева та чагарники не можна садити восени: заморозки призводять їх до загибелі

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Від яких посадок краще відмовитись восени
Від яких посадок краще відмовитись восени

Не погоджуйтесь купувати зараз ці саджанці, навіть якщо продавець пропонує вам придбати їх за пів ціни

Осінь – це така пора, коли слід збирати врожай овочів та фруктів та приводити сад в порядок. А ще восени багато дачників висаджують беззахисні рослини, часто прирікаючи їх на загибель. А причина в тому, що не всі дерева та чагарники без шкоди для себе можуть пережити осінні та зимові морози.

Осінь не є найбільш сприятливим часом для посадки для деяких саджанців, пише belnovosti. Що небажано садити восени, читайте у матеріалі нижче.

Які дерева та чагарники не можна садити восени

У жодному разі не варто висаджувати рослини, які погано справляються з переїздом на нове "місце проживання". Це дерен, персик, каштан, барбарис та інші рослини.

Також слід відмовитися від висадки південних сортів декоративних чагарників та плодових дерев – мигдалю, персика, гліцинії та інших. Те саме стосується і кісточкових дерев – вишні, сливи, черешні та інших.

Раніше "Телеграф" розповідав, як урятувати врожай яблук, якщо вони гниють просто на дереві. А ще дізнайтеся, чим удобрювати помідори, щоб вони родили до осені.

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#Дерева #Город #Чагарники