Як правильно обрізати запущений виноград восени: на лозах знову з’являться грона ягід
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Щоб ваш виноград радував вас урожаєм, його потрібно періодично обрізати.
Обрізка винограду — це дуже серйозний процес, який забезпечує хороший урожай ягоди, тому до нього потрібно ставитись та підходити відповідально. Та й у принципі, щоб отримати добрий урожай винограду, потрібно його добре доглядати.
Щоб зробити все правильно і зібрати хороші грона винограду в наступному сезоні, важливо правильно провести обрізку восени, пише belnovosti. Головні рекомендації – далі у матеріалі.
Як обрізати виноград восени
- Перше, що потрібно знати, що обрізання в осінній період слід проводити через 1-2 тижні після збирання врожаю. Все листя, яке ще залишилося на рослині, потрібно також прибрати, щоб було зручніше обрізати лози.
- Друге – лозу потрібно обрізати до живої деревини.
- Третє — над нирками бажано залишити близько 1-2 см втечі.
- І четверте — на кожній стрілці має розташовуватися кілька вічок.
Раніше "Телеграф" писав, чим підгодовувати виноград, щоб здобути небувалий урожай.