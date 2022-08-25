Рус

Як правильно обрізати запущений виноград восени: на лозах знову з’являться грона ягід

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
9
Як правильно обрізати запущений виноград восени: на лозах знову з’являться грона ягід

Щоб ваш виноград радував вас урожаєм, його потрібно періодично обрізати.

Обрізка винограду — це дуже серйозний процес, який забезпечує хороший урожай ягоди, тому до нього потрібно ставитись та підходити відповідально. Та й у принципі, щоб отримати добрий урожай винограду, потрібно його добре доглядати.

Щоб зробити все правильно і зібрати хороші грона винограду в наступному сезоні, важливо правильно провести обрізку восени, пише belnovosti. Головні рекомендації – далі у матеріалі.

Як обрізати виноград восени

  • Перше, що потрібно знати, що обрізання в осінній період слід проводити через 1-2 тижні після збирання врожаю. Все листя, яке ще залишилося на рослині, потрібно також прибрати, щоб було зручніше обрізати лози.
  • Друге – лозу потрібно обрізати до живої деревини.
  • Третє — над нирками бажано залишити близько 1-2 см втечі.
  • І четверте — на кожній стрілці має розташовуватися кілька вічок.

Раніше "Телеграф" писав, чим підгодовувати виноград, щоб здобути небувалий урожай.

Теги:
#Виноград #Сад #Добриво