Грошовий гороскоп Таро на вересень 2022: Стрільці можуть розбагатіти, а Раки – втратити роботу
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Перший місяць осені видасться важким у матеріальному плані
Вересень 2022 року стане справжнім випробуванням для більшості знаків Зодіаку, що в принципі не дуже дивно на тлі нестабільної ситуації у світі. Однак деяким все ж таки пощастить у роботі та справах.
На це вказує фінансовий розклад карт Таро, який "Телеграф" зробив для всіх знаків Зодіаку на перший місяць осені.
Овен — перевернутий Повішений
У цьому положенні карта вказує на те, що Ви зациклилися на чомусь, не можете винести урок і переглянути свої погляди з якогось питання. У вересні Ви будете схильні до марнотратства, непродуманих витрат і "показухи".
Телець — перевернутий Король Кубків
У першому місяці осені Ви можете мати справу з фінансовими втратами і навіть шахрайством. Обміркуйте двічі всі пропозиції, які отримаєте у вересні, і постарайтеся не нагнітати ситуацію на роботі.
Близнюки — Дев’ятка мечів
У вересні Ваші фінанси можуть почати співати романси, і Ви можете відчути тугу та хвилювання через гроші. Також протягом першого місяця осені Вас можуть обдурити у чомусь, пов’язаному з фінансами.
Рак — Четвірка мечів
Ця карта обіцяє кризу та застій у справах фінансових та робочих, — можливі грошові втрати та загострення в колективі, через який Вам навіть може доведеться піти з роботи.
Лев — Двійка мечів
У вересні Ви можете відчувати в собі відсутність сил і мотивації для хорошої роботи, проте поки що краще утриматися від прийняття важливих питань, пов’язаних з роботою та фінансами, є ризик зробити помилку.
Діва — перевернута Дев’ятка жезлів
У цьому положенні карта попереджає про регрес у роботі та нездатність зробити висновок зі своїх помилок. Ви можете витрачати свої сили даремно, вперто прикладаючи їх не туди, куди слід.
Терези — Суд
У фінансовому плані ця карта обіцяє спокій і стабільність — у вересні Ви особливо не примножите свої статки, але нічого й не втратите, доходи залишаться приблизно на тому ж рівні, що й були.
Скорпіон — перевернута П’ятірка кубків
У цьому положенні мапа каже, що Ви можете отримати нову роботу, про яку переживали, відновити старі ділові контакти або розпочати якусь свою справу. Однак не намагайтеся обійняти неосяжне, у вересні Ви будете схильні не помічати якихось труднощів і перешкод.
Стрілець — Дев’ятка кубків
Вітаємо, оскільки ця карта ще називається "Владика матеріального щастя", — вона обіцяє, що у вересні Ваші маленькі забаганки здійсняться, віра, щастя та благополуччя будуть на вашому боці. Не пропустіть можливість пізнати радість життя.
Козеріг — Маг
Ця карта говорить, що в найближчий місяць Ви можете отримати можливість досягти успіху, вирішити якісь завдання та примножити статки шляхом творчих та частково екстравагантних рішень. Не бійтеся пробувати нове.
Водолій — перевернутий Диявол
У цьому положенні карта вказує, що найближчим часом Ви можете зрозуміти, що хочете від роботи та кар’єри в цілому, але минулі помилки можуть Вас "наздогнати" і вдарити по гаманцю, — не намагайтеся ні на що збирати у вересні, просто живіть за коштами.
Риби — перевернута Десятка жезлів
Карта каже, що в перший місяць осені Ви, можливо, будете не у своїй тарілці і схильні до переживань, а через те, що Ви звалили на себе занадто багато, можете втратити щось важливе. Через це у вересні буде висока спокуса "психонути" і все кинути.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яких двох знаків Зодіаку чекають неприємні сюрпризи на початку осені.