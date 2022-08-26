Що краще: конвектор чи масляний обігрівач

Щоб у будинку взимку було тепло, час уже зараз подбати про правильний вибір опалювального приладу.

Люди прагнуть, щоб у будинку було тепло та затишно. З наближенням холодів все більш актуальним стає питання забезпечення нормальної роботи опалювальної системи, якісного обігріву приміщень і, як наслідок – придбання обігрівача.

Особливо, якщо зима обіцяє бути морозною, до того ж очікуються суттєві перебої з централізованим опаленням та постачанням газу. Тому логічно продумати альтернативні способи обігріву будинків, квартир та інших приміщень.

Конвектор чи масляний обігрівач – який опалювальний прилад краще купити з погляду на його економність, надійність, складність установки та експлуатації, ступень нагріву та подачі температури? На ці та інші питання вам надасть консультацію "Телеграф" у своїй статті.

Види обігрівачів

На сьогоднішній день магазини побутової техніки представляють безліч електроприладів, які використовуються для обігріву повітря в приміщенні. Найпопулярніші з них, які мають великий попит у споживачів – це електричні конвектори та електричні масляні обігрівачі.

Чим краще обігрівати будинок

Надійність роботи

Наскільки надійно та довгостроково працює конвектор у приміщенні

Конвертори, залежно від фірми виробника, використовують для обігріву приміщення різні матеріали, з яких виготовлені нитки накалювання.

Найбільш простий, доступний та дешевий – це матеріал ніхром. Термін його нормальної та безперебійної служби може становити до 20 років.

Але є також дорожчий, якісніший і довговічніший – вольфрам. І тут термін роботи подовжується до 30 років, а гарантія становить близько 10 років.

Чим характеризується надійність та довгостроковість експлуатації масляного обігрівача

У масляних обігрівачах застосовуються для нагрівання різні спіралі накалювання. Вони нагрівають олію, що міститься всередині, від якої, у свою чергу, прогрівається повітря в кімнатах.

Який принцип роботи масляних радіаторів

Олія, що застосовується в цьому виді обігрівача, згодом через постійну дію високих температур може втрачати свої властивості. Ще гірше, коли конструкція масляного радіатора ламається або вибухає.

Гарантійний термін може становити від 5 до 7 років, залежно від режиму експлуатації приладу.

Безпека роботи

Наскільки безпечна робота конвектора

Вважається, що конвектори безпечніші, ніж масляні радіатори в сенсі експлуатації.

Конвектори мають захист від перегріву та регулятори температури. У гарячому місці, де відбувається конвекція і вихід нагрітого повітря, температура у конвекторів досягає 88°С.

Конвектор вважається більш безпечним у роботі

Сучасний конвектор останнього покоління відповідає класу захисту IP24. Це означає, що його можна встановлювати у ванних кімнатах, передбанниках та інших вологих приміщеннях, головне – не допускати попадання на прилад прямого струменя води.

Безпека роботи масляного обігрівача у приміщенні

Масляні обігрівачі також містять увесь необхідний захист від перегріву та регулятори температури. Однак, на відміну від конвектора, температура зовнішнього корпусу цього обігрівача становить приблизно 150°С.

Майте на увазі, що оскільки масляний радіатор нагрівається набагато сильніше, ніж конвектор, то при дотику до його корпусу можна отримати сильний опік. Це особливо небезпечно, якщо вдома є діти та тварини. Важливо, щоб радіатор мав спеціальний захисний корпус.

Крім того, масляний обігрівач не можна встановлювати у приміщеннях, де підвищений рівень вологості.

Однак головна небезпека масляного радіатора полягає в тому, що він може вибухнути. Причиною цього можуть бути такі фактори:

неточне дотримання інструкції встановлення та експлуатації;

неправильне підключення радіатора;

залишення електроприладу без нагляду;

якщо з’явилися явні ознаки поломки: не вимикається, з’явилася протікання в корпусі, неприємний запах тощо.

Ефективність роботи

Як швидко конвектор нагріває повітря у приміщенні

У конвекторів нагрівання відбувається майже миттєво. І тому ефективність цих приладів помітно вища, ніж у масляних обігрівачів, оскільки повітря в ньому одразу підігрівається від нагрівального елемента ТЕНу.

Ефективність роботи масляного обігрівача

У масляного радіатора процес нагрівання помітно триваліший, ніж у конвектора, відповідно, ефективність його роботи практично втричі нижча. Зрозуміло, що це впливає і швидкість нагрівання самого приладу.

Яка ефективність роботи масляного обігрівача

Це відбувається через те, що ТЕН цих обігрівачів спочатку нагріває олію, потім температура від олії передається корпусу, а вже корпус, у свою чергу, нагріває навколишнє повітря.

Способи регулювання температури

Як регулювати температуру у конвекторів

Конвектор для зміни температури обігріву використовує електронний термостат, здатний підтримувати температуру повітря в кімнаті, що опалюється, в діапазоні 0,4°С.

Особливості регулювання температури у обігрівача масляного типу

У масляних обігрівачів такий діапазон зміни температури у кілька разів більший. Через це у цій опалювальній системі помітна перевитрата електроенергії, що необхідна на прогрів повітря, вище, ніж обране значення.

Зручність та комфорт

Зручність використання конвектора у побуті

Як правило, конвектор експлуатується у побутових приміщеннях. Практичність полягає в тому, що його можна використовувати не лише на коліщатках, а й ставити стаціонарно в кімнаті або кріпити на стіні.

Конвектор, як правило, займає зовсім небагато корисного простору кімнати. Також конвектор зручно використовувати як основний або додатковий прилад опалення.

Зручно ще й те, що конвектори працюють абсолютно безшумно.

Наскільки комфортно використовувати масляний обігрівач

На відміну від конвектора, масляний обігрівач може стояти лише на підлозі на коліщатках. При цьому він займає чималий обсяг корисної площі у приміщенні.

Крім цього, вага та габарити масляного обігрівача набагато більші, ніж у конвекторів.

У конструкції масляних обігрівачів іноді використовуються вбудовані вентилятори для кращого руху теплого повітря. Однак під час роботи вентилятора відбувається шум, який може заважати та дратувати, особливо у нічний час.

Вартість обігрівачів

Чи вигідно купувати конвектор

Зрозуміло, що ціна приладу залежить від моделі, а також від розмірів, конструктивних особливостей, виробника, інших показників та технічних характеристик. А тому ціновий діапазон доволі великий. Але загалом, конвектори коштують дещо дорожче, ніж радіатори.

Вартість масляного обігрівача

Якщо виходити з цінової політики, то, безперечно, ціна масляних обігрівачів на кілька порядків нижча, і це незалежно від комплектації. Наприклад, масляний радіатор може бути укомплектований інтегрованим вентилятором, також мати кілька швидкостей подачі повітря.

Економічність електроприладів

Наскільки економічний конвектор

Якщо підрахувати всі витрати з урахуванням витрати електричної енергії на прогрівання приміщення, а також точності підтримки комфортного температурного режиму в будинку, набагато економічніше виходить використовувати конвектор.

Конвектор вважається дуже економічним у роботі

Чи економічна робота масляного обігрівача

У цьому сенсі витрата електроенергії в обігрівачах масляного типу значно вища, ніж у конвекторів, через невисоку ефективність і необхідність додаткового нагрівання олії та корпусу приладу.

Зручність експлуатації

Чим зручні у використанні конвектори

Сучасні технологи допомагають обладнати електричні конвектори унікальними можливостями, що в рази збільшують їхню зручність і комфорт при обігріві приміщення.

Це може бути, наприклад, віддалене управління через інтелектуальні системи, підключення конвекторів до так званого розумного будинку, використання спеціальних програм для різних зон усередині будинку.

Ще один важливий плюс використання конвекторів — це можливість їх експлуатації на дачі, в літньому будиночку, на літній кухні або у котеджі в осінньо-зимовий період, тобто коли ці приміщення порожні. В даному випадку можна просто вибрати особливий режим роботи конвектора, виставивши температуру незамерзання +8°С.

І тоді навіть у сильний мороз комунікації в будинку не замерзнуть, а труби не луснуть. При цьому увімкнення та вимкнення конвектора здійснюється віддалено через спеціальний додаток.

Наскільки вдосконалені у застосуванні масляні обігрівачі

У порівнянні з конвекторами, масляні обігрівачі часто позбавлені подібних можливостей, і багато функцій у них не передбачені.

Простота встановлення

Мобільність та простота монтажу конвектора

Електричний конвектор – це компактний і мобільний опалювальний прилад. Для зручності він обладнаний коліщатками, які допомагають просто та швидко перевозити обігрівач із однієї кімнати до іншої.

Крім того, зручність використання конвектора ще й у тому, що його можна закріпити на стіні у затишному місці, для чого на ньому є спеціальні кронштейни.

Наскільки легко можна встановити масляний обігрівач

Масляний радіатор також відноситься до мобільного опалювального обладнання. Але, на відміну від конвектора, радіатор не вдасться повісити на стіну.

Тому він завжди буде стояти на виду, чим може перешкодити прохід або погіршити інтер’єр приміщення.

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