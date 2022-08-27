Чим посипати полуницю у вересні: садівники розповіли про необхідні підгодівлі

З цими підгодівлями гарантовано рясне плодоношення наступного сезону

Досвідчені садівники знають, якими підгодівлями не варто удобрювати полуницю, а якими просто необхідно для отримання максимального врожаю великих ягід наступного сезону.

Експерти поділилися рецептом ефективного підживлення, яке потрібно розсипати на полуничнику у вересні. Завдяки цим поживним складам ви забезпечите вибуховий ріст рослин та рясне плодоношення наступного року.

Чим підгодувати полуницю у вересні

Спочатку перед внесенням добрива ділянку варто зачистити від старого листя. Краще зробити це наприкінці серпня, коли ще тепло і рослини встигнуть наростити зелену масу перед холодами.

Потім на початку вересня по полуниці розсипаємо сульфат калію та суперфосфат – по 5 г на кожен квадратний метр. Добриво закладаємо в ґрунт. Замість мінеральних засобів можна скористатися деревною золою. На кожен "квадрат" розсипаємо по ½ склянки золи: спочатку поливаємо полуницю, а тільки потім загортаємо продукти горіння у вологий ґрунт.

Раніше "Телеграф" писав, чим удобрити смородину у вересні. Завдяки цьому підживленню ягоди будуть великими та солодкими.