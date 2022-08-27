Рус

Чим посипати полуницю у вересні: садівники розповіли про необхідні підгодівлі

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
74
Чим удобрювати полуницю на початку осені 2022 року Новина оновлена 27 серпня 2022, 11:53
Чим удобрювати полуницю на початку осені 2022 року

З цими підгодівлями гарантовано рясне плодоношення наступного сезону

Досвідчені садівники знають, якими підгодівлями не варто удобрювати полуницю, а якими просто необхідно для отримання максимального врожаю великих ягід наступного сезону.

Експерти поділилися рецептом ефективного підживлення, яке потрібно розсипати на полуничнику у вересні. Завдяки цим поживним складам ви забезпечите вибуховий ріст рослин та рясне плодоношення наступного року.

Чим підгодувати полуницю у вересні

Спочатку перед внесенням добрива ділянку варто зачистити від старого листя. Краще зробити це наприкінці серпня, коли ще тепло і рослини встигнуть наростити зелену масу перед холодами.

Потім на початку вересня по полуниці розсипаємо сульфат калію та суперфосфат – по 5 г на кожен квадратний метр. Добриво закладаємо в ґрунт. Замість мінеральних засобів можна скористатися деревною золою. На кожен "квадрат" розсипаємо по ½ склянки золи: спочатку поливаємо полуницю, а тільки потім загортаємо продукти горіння у вологий ґрунт.

Раніше "Телеграф" писав, чим удобрити смородину у вересні. Завдяки цьому підживленню ягоди будуть великими та солодкими.

Теги:
#Полуниця #Сад #Город