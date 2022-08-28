Успіння Пресвятої Богородиці 2022 року: що заборонено робити в цей день

З цього дня у лісах починали збирати гриби та горіхи на зиму.

У неділю, 28 серпня, православна церква відзначає одне з дванадцяти найбільших християнських свят — Успіння Пресвятої Богородиці та Приснодіви Марії. Зазначимо, що в народі його також часто називають Богородичним Великоднем.

Свято Успіння Пресвятої Богородиці має фіксовану дату, і щороку воно відзначається в той самий день. А наступного дня, 29 серпня, православні християни відзначають Горіховий Спас.

Що потрібно робити у свято Успіння Богородиці:

Цього дня заведено відвідувати церкву та молитися до Святої Богородиці, а також приносити їй квіти. Оскільки на цей період припадає закінчення літнього збирання врожаю, то також освячують насіння та колоски пшениці.

Читайте також: Категорія Привітання Успіння Пресвятої Богородиці 2022: красиві привітання у картинках та листівках Це свято символізує кінець життя землі матері Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці Діви Марії.

На Успіння було заведено займатися рукоділлям та солити різні овочі, фрукти та обов’язково огірки.

Що не можна робити у свято Успіння Богородиці:

Небажано сваритися та сваритися, особливо зі своїми близькими.

Не варто ходити босоніж по росі.

Не можна 28 серпня одягати старе чи незручне взуття.

Незаміжній дівчині не можна ні з ким розмовляти зранку.

Не варто зловживати алкоголем.

Не можна цього дня брати в руки колючі та різальні предмети.

Небажано цього дня розводити вогонь, щоби не залучати різні напасті до хати;

Не можна працювати – ні на городі, ні вдома.

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