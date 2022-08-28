Навіщо в ящик із картоплею кладуть лимони: незвичайний, але дієвий лайфхак
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Лимони можна замінити на кислі яблука
Після збору врожаю картоплі важливо не лише продовжувати правильно доглядати за ґрунтом. Багато дачників також починають запитувати, чи можна подовжити термін зберігання овочів у льоху, і якщо так, то як це правильно зробити.
Як пише bb, є один хитрий спосіб зберігання картоплі, завдяки якому врожай лежатиме довго.
Навіщо картоплю зберігати разом із лимоном
По-перше, у льоху потрібно підтримувати температурний режим у межах 2-3 градусів тепла. По-друге, варто заздалегідь запастися лимонами (можна кислими яблуками). З розрахунку на 100 кг картоплі потрібен 1 важкий лимон.
У ящик з картоплею кладемо кілька лимонів. Заздалегідь зробіть кілька наскрізних проколів. Так лимони перешкоджатимуть проростанню коренеплодів.
Також подовжити термін зберігання картоплі можна за допомогою папороті або листя червоної горобини. Їх слід покласти в мішки або ящики на дно, а потім засипати картоплею.
Раніше "Телеграф" писав, як збільшити тривалість зберігання часнику у 2-3 рази. Цей метод підходить і для цибулі.