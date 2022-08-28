Навіщо в ящик із картоплею кладуть лимони: незвичайний, але дієвий лайфхак

Лимони можна замінити на кислі яблука

Після збору врожаю картоплі важливо не лише продовжувати правильно доглядати за ґрунтом. Багато дачників також починають запитувати, чи можна подовжити термін зберігання овочів у льоху, і якщо так, то як це правильно зробити.

Як пише bb, є один хитрий спосіб зберігання картоплі, завдяки якому врожай лежатиме довго.

Навіщо картоплю зберігати разом із лимоном

По-перше, у льоху потрібно підтримувати температурний режим у межах 2-3 градусів тепла. По-друге, варто заздалегідь запастися лимонами (можна кислими яблуками). З розрахунку на 100 кг картоплі потрібен 1 важкий лимон.

У ящик з картоплею кладемо кілька лимонів. Заздалегідь зробіть кілька наскрізних проколів. Так лимони перешкоджатимуть проростанню коренеплодів.

Також подовжити термін зберігання картоплі можна за допомогою папороті або листя червоної горобини. Їх слід покласти в мішки або ящики на дно, а потім засипати картоплею.

Раніше "Телеграф" писав, як збільшити тривалість зберігання часнику у 2-3 рази. Цей метод підходить і для цибулі.