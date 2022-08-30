Свята у вересні-2022: що відзначаємо та скільки вихідних буде в українців

Розповідаємо, що Україна святкує та скільки відпочиває у першому осінньому місяці 2022 року

На початку вересня українці, за традицією, зустрічають День знань. 2022 року навчальний рік буде, швидше за все, дистанційним, через військові дії в Україні. Раніше стало відомо, скільки шкіл в Україні "демілітаризували" окупанти.

"Телеграф" розповідає, скільки буде державних та церковних свят у вересні цього року та чи плануються додаткові вихідні на честь важливих подій.

Робочі та вихідні дні в Україні у вересні 2022

У вересні ми не відзначаємо жодних важливих державних свят. Тому і додаткових вихідних днів так само не буде.

Загальна кількість робочих днів у вересні 22, а вихідних – 8.

Вихідні в Україні у вересні-2022: 3-4, 10-11, 17-18, 24-25.

Календар свят та вихідних у вересні 2022 року

Свята в Україні у вересні 2022 — важливі дати

1 вересня — День знань.

2 вересня — День нотаріату.

4 вересня — День підприємця.

7 вересня – День військової розвідки України.

8 вересня – Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів.

10 вересня – День українського кіно, День фізкультури та спорту.

11 вересня — День танкістів, День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.

13 вересня — День програміста.

17 вересня — День рятувальника, День винахідника та раціоналізатора, День фармацевтичного працівника.

18 вересня — День працівника лісу.

21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці, День миру, День HR-менеджера.

22 вересня — День партизанської слави.

23 вересня — День осіннього рівнодення.

25 вересня — День машинобудівника, Рош ха-Шана.

27 вересня — Воздвиження Хреста Господнього, День туризму, День вихователя та всіх дошкільних працівників.

29 вересня — День пам’яті трагедії Бабиного Яру.

30 вересня – День усиновлення, Всеукраїнський день бібліотек.

Варто додати, що на початку вересня синоптики обіцяють українцям чітко виражене похолодання, яке яскраво просигналізує про початок осені. У західних областях буде найхолодніше.