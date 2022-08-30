Свята у вересні-2022: що відзначаємо та скільки вихідних буде в українців
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Розповідаємо, що Україна святкує та скільки відпочиває у першому осінньому місяці 2022 року
На початку вересня українці, за традицією, зустрічають День знань. 2022 року навчальний рік буде, швидше за все, дистанційним, через військові дії в Україні. Раніше стало відомо, скільки шкіл в Україні "демілітаризували" окупанти.
"Телеграф" розповідає, скільки буде державних та церковних свят у вересні цього року та чи плануються додаткові вихідні на честь важливих подій.
Робочі та вихідні дні в Україні у вересні 2022
У вересні ми не відзначаємо жодних важливих державних свят. Тому і додаткових вихідних днів так само не буде.
Загальна кількість робочих днів у вересні 22, а вихідних – 8.
Вихідні в Україні у вересні-2022: 3-4, 10-11, 17-18, 24-25.
Свята в Україні у вересні 2022 — важливі дати
1 вересня — День знань.
2 вересня — День нотаріату.
4 вересня — День підприємця.
7 вересня – День військової розвідки України.
8 вересня – Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів.
10 вересня – День українського кіно, День фізкультури та спорту.
11 вересня — День танкістів, День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.
13 вересня — День програміста.
17 вересня — День рятувальника, День винахідника та раціоналізатора, День фармацевтичного працівника.
18 вересня — День працівника лісу.
21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці, День миру, День HR-менеджера.
22 вересня — День партизанської слави.
23 вересня — День осіннього рівнодення.
25 вересня — День машинобудівника, Рош ха-Шана.
27 вересня — Воздвиження Хреста Господнього, День туризму, День вихователя та всіх дошкільних працівників.
29 вересня — День пам’яті трагедії Бабиного Яру.
30 вересня – День усиновлення, Всеукраїнський день бібліотек.
Варто додати, що на початку вересня синоптики обіцяють українцям чітко виражене похолодання, яке яскраво просигналізує про початок осені. У західних областях буде найхолодніше.