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Православний календар на вересень-2022: названі важливі дати

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Календар церковних свят у вересні 2022 року Новина оновлена 30 серпня 2022, 13:38
Календар церковних свят у вересні 2022 року

Розповідаємо, які великі церковні свята українці відзначають першого осіннього місяця

Першого місяця осені православні християни відзначають декілька важливих свят та пам’ятних дат. Раніше "Телеграф" писав про державні свята та вихідні у вересні 2022 року.

У вересні українці відзначають, зокрема, Різдво Пресвятої Богородиці (Друга або Мала Пречиста) та День Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії.

Православний календар на вересень 2022

Церковний православний календар на вересень 2022
Церковний православний календар на вересень 2022

11 вересняУсікновення глави Іоанна Хрестителя, або Предтечі

Свято пов’язане з подіями, які відбулися в 30 році нашої ери, коли пророка стратили.

21 вересняРіздво Пресвятої Богородиці

Належить до 12 найбільших християнських свят. У день народження Богородиці наголошується, що Божа Мати є великою праведницею, помічницею та покровителькою людей, яка народженням Христа зробила перший крок до вічного спасіння всіх людей.

Різдво Пресвятої Богородиці

27 вересняВоздвиження Чесного і Життєдайного Хреста Господнього

Свято належить до 12 великих свят. Встановлено на згадку про встановлення хреста Господнього, яке відбулось, згідно з церковним переказом, у 326 році в Єрусалимі біля гори Голгофи – місці Розп’яття Ісуса Христа.

30 вересняДень святих Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії

Згідно з легендою, мати Софія та три її дочки: Віра, Надія та Любов жили в Римі за часів гонінь християн. Король запропонував їм помилування в обмін на зречення християнської віри, але жінки відмовилися. У результаті дочок вбили на очах у матері, а сама Софія померла, журячись біля могил дочок. За це церква назвала жінок святими мученицями.

День святих Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії

Варто додати, що на початку вересня синоптики обіцяють українцям чітко виражене похолодання, яке яскраво просигналізує про початок осені. У західних областях буде найхолодніше.

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#Церковний календар #календарі