Православний календар на вересень-2022: названі важливі дати

Розповідаємо, які великі церковні свята українці відзначають першого осіннього місяця

Першого місяця осені православні християни відзначають декілька важливих свят та пам’ятних дат. Раніше "Телеграф" писав про державні свята та вихідні у вересні 2022 року.

У вересні українці відзначають, зокрема, Різдво Пресвятої Богородиці (Друга або Мала Пречиста) та День Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії.

Православний календар на вересень 2022

Церковний православний календар на вересень 2022

11 вересня — Усікновення глави Іоанна Хрестителя, або Предтечі

Свято пов’язане з подіями, які відбулися в 30 році нашої ери, коли пророка стратили.

21 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці

Належить до 12 найбільших християнських свят. У день народження Богородиці наголошується, що Божа Мати є великою праведницею, помічницею та покровителькою людей, яка народженням Христа зробила перший крок до вічного спасіння всіх людей.

27 вересня — Воздвиження Чесного і Життєдайного Хреста Господнього

Свято належить до 12 великих свят. Встановлено на згадку про встановлення хреста Господнього, яке відбулось, згідно з церковним переказом, у 326 році в Єрусалимі біля гори Голгофи – місці Розп’яття Ісуса Христа.

30 вересня — День святих Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії

Згідно з легендою, мати Софія та три її дочки: Віра, Надія та Любов жили в Римі за часів гонінь християн. Король запропонував їм помилування в обмін на зречення християнської віри, але жінки відмовилися. У результаті дочок вбили на очах у матері, а сама Софія померла, журячись біля могил дочок. За це церква назвала жінок святими мученицями.

Варто додати, що на початку вересня синоптики обіцяють українцям чітко виражене похолодання, яке яскраво просигналізує про початок осені. У західних областях буде найхолодніше.