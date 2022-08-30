Як зберегти помідори свіжими до весни без консервації: проста хитрість
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 617
Щоб заготовити помідори на зиму, необов’язково консервувати.
Якщо вам набридло їсти взимку лише законсервовані помідори, а свіжі не хочете купувати в магазині, тому що дорого, можна скористатися невеликим лайфхаком, і заготовити на зиму трохи свіжих томатів. Так, це цілком можливо і зовсім нескладно. Також раніше ми розповідали, як правильно зберігати бобові взимку.
Як зазначає prostoway, найкраще заготовляти ще зелені плоди, які дозріватимуть у міру зберігання. Як їх правильно вибрати, а потім зберігати далі в матеріалі.
Як зберігати помідори у квартирі
Перше, що потрібно зробити – це правильно вибрати та розсортувати помідори. Критеріїв кілька:
- розкладіть овочі за розміром, адже великі плоди дозріють швидше за маленькі;
- всі помідори обов’язково мають бути здоровими;
- не видаляйте плодоніжку;
- безпосередньо перед закладкою добре вимийте плоди та дайте їм самостійно висохнути на рушник без сонячного світла.
Що робити далі:
- Кожен помідор добре протріть спиртом.
- Потім загорніть кожен томат окремо в тонкий папір і розкладіть в ящики шеренгами — живцями вгору. Щоб вони не торкалися один одного, можна пересипати тирсою помідори.
- Зберігайте ящики при температурі не більше +10 у приміщенні, що добре провітрюється.
Раніше Тетяна Лакуста розповіла, які крупи слід обов’язково заготовити на зиму.