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Як зберегти помідори свіжими до весни без консервації: проста хитрість

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Як правильно зберігати помідори у квартирі
Як правильно зберігати помідори у квартирі

Щоб заготовити помідори на зиму, необов’язково консервувати.

Якщо вам набридло їсти взимку лише законсервовані помідори, а свіжі не хочете купувати в магазині, тому що дорого, можна скористатися невеликим лайфхаком, і заготовити на зиму трохи свіжих томатів. Так, це цілком можливо і зовсім нескладно. Також раніше ми розповідали, як правильно зберігати бобові взимку.

Як зазначає prostoway, найкраще заготовляти ще зелені плоди, які дозріватимуть у міру зберігання. Як їх правильно вибрати, а потім зберігати далі в матеріалі.

Як зберігати помідори у квартирі

Перше, що потрібно зробити – це правильно вибрати та розсортувати помідори. Критеріїв кілька:

  • розкладіть овочі за розміром, адже великі плоди дозріють швидше за маленькі;
  • всі помідори обов’язково мають бути здоровими;
  • не видаляйте плодоніжку;
  • безпосередньо перед закладкою добре вимийте плоди та дайте їм самостійно висохнути на рушник без сонячного світла.

Що робити далі:

  1. Кожен помідор добре протріть спиртом.
  2. Потім загорніть кожен томат окремо в тонкий папір і розкладіть в ящики шеренгами — живцями вгору. Щоб вони не торкалися один одного, можна пересипати тирсою помідори.
  3. Зберігайте ящики при температурі не більше +10 у приміщенні, що добре провітрюється.

Раніше Тетяна Лакуста розповіла, які крупи слід обов’язково заготовити на зиму.

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#Помідори #Зберігання #Як зберігати помідори