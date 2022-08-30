Як обрізати малину восени: корисні поради дачникам

Не полінуйтеся обробити кущі восени, щоб наступного літа зібрати гарний урожай малини.

Зібрали чудовий урожай малини ? Подбайте про наступний, не відкладаючи на потім. Зайнятися доглядом малини можна і навесні. Але осіння обрізка не менш важлива та своєчасна.

Багато дачників не поспішають обрізати кущі малини восени, залишаючи це заняття до наступної весни. А дарма, бо рослина вже цього року потребує правильного догляду.

Чому важливо обрізати малину

Вегетативна система малини працює за таким принципом:

Коріння чагарнику — багаторічне і розвивається протягом 20-30 років.

Верхня надземна частина – дворічна.

У перший рік із кореневої частини відростає пагін, що міцніє протягом усього року.

На другий рік пагін дає ягоди, величина та якість яких залежить від того, наскільки цей пагін сильний і здоровий.

На третій рік життя ця гілка стає вже напівсухою, даючи дрібні та неякісні ягоди. Однак кущ витрачатиме на неї стільки ж сил, скільки й на інші молодші пагони. При цьому старі гілки більше затіняють кущ і частіше хворіють.

Як правильно обрізати малину восени

Коли врожай малини зібраний, саме час розпочати обрізання чагарника. Тоді до осені молоді пагони встигнуть набратися сил і благополучно перезимувати.

При обрізанні важливо видалити всі старі, хворі, заражені, а також поламані гілки. Для розвитку куща слід вибирати найсильніші пагони, без ушкоджень та слідів хвороби. Залишайте стільки молодих пагонів, скільки зрізаєте гілок, що відплодоносили. Молоду поросль малини і зовсім тоненькі відростки також краще видалити. На останньому етапі виберіть 6-8 штук найсильніших молодих гілок, а решту видаліть.

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