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Як обрізати малину восени: корисні поради дачникам

Автор
Ольга Княжевич
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Як доглядати малину
Як доглядати малину

Не полінуйтеся обробити кущі восени, щоб наступного літа зібрати гарний урожай малини.

Зібрали чудовий урожай малини ? Подбайте про наступний, не відкладаючи на потім. Зайнятися доглядом малини можна і навесні. Але осіння обрізка не менш важлива та своєчасна.

Багато дачників не поспішають обрізати кущі малини восени, залишаючи це заняття до наступної весни. А дарма, бо рослина вже цього року потребує правильного догляду.

Чому важливо обрізати малину

Вегетативна система малини працює за таким принципом:

  • Коріння чагарнику — багаторічне і розвивається протягом 20-30 років.
  • Верхня надземна частина – дворічна.
  • У перший рік із кореневої частини відростає пагін, що міцніє протягом усього року.
  • На другий рік пагін дає ягоди, величина та якість яких залежить від того, наскільки цей пагін сильний і здоровий.
  • На третій рік життя ця гілка стає вже напівсухою, даючи дрібні та неякісні ягоди. Однак кущ витрачатиме на неї стільки ж сил, скільки й на інші молодші пагони. При цьому старі гілки більше затіняють кущ і частіше хворіють.

Як правильно обрізати малину восени

Коли врожай малини зібраний, саме час розпочати обрізання чагарника. Тоді до осені молоді пагони встигнуть набратися сил і благополучно перезимувати.

  1. При обрізанні важливо видалити всі старі, хворі, заражені, а також поламані гілки.
  2. Для розвитку куща слід вибирати найсильніші пагони, без ушкоджень та слідів хвороби.
  3. Залишайте стільки молодих пагонів, скільки зрізаєте гілок, що відплодоносили.
  4. Молоду поросль малини і зовсім тоненькі відростки також краще видалити.
  5. На останньому етапі виберіть 6-8 штук найсильніших молодих гілок, а решту видаліть.

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