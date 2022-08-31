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Як уберегти капусту від ненажерливих гусениць: натуральна заміна "хімії"

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Чим обдати капусту від гусениць
Чим обдати капусту від гусениць

Розповідаємо про найдешевший настій на основі однієї рослини

Досвідчені садівники та городники поділилися одним перевіреним рецептом, як позбутися гусениць у капусті без хімікатів.

Зауважимо, що поява шкідника на капустяній грядці обов’язково призводить до пошкодження рослини — на листі з’являються численні дірочки, через що починається процес гниття. Сумним результатом цього впливу стає повна втрата врожаю. Один перевірений копійчаний рецепт може позбавити гусениць на капусті без краплі хімії, і в цьому нам допоможе чистотіл.

Як урятувати врожай капусти від гусениць

Готуємо засіб на основі чистотілу. Подрібнюємо рослину (має бути близько 500 г) і укладаємо на дно відра. Заливаємо теплою рідиною (до країв відра). Залишаємо настоюватись на 24 години. Потім проціджуємо рідину, що вийшла, а далі додаємо трохи рідкого мила. Після цього залишається лише обдати капусту, але не переборщуємо з настоєм — він повинен потрапляти на рослину краплями.

Раніше "Телеграф" поділився хитрим способом боротьби з гусеницями в капусті — достатньо закликати на допомогу ос.

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#Капуста #Гусениця #Город