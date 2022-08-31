Коли збирати капусту: терміни та важливі правила, які допоможуть зберегти врожай

Щоб капуста пролежала довго та зберегла свої властивості, важливо вчасно та правильно зібрати врожай на городі.

Осінь – час масового збирання врожаю. Від того, як ви попрацювали влітку, залежать його обсяги та якість. Наприклад, капусту потрібно підгодовувати кілька разів за сезон.

Як дізнатися, що капуста вже дозріла і її можна збирати ? Це багато в чому залежить від сорту овочів. Але є нюанси, які важливо врахувати для хорошого зберігання капусти протягом усієї зими.

Коли і яку капусту збирають

Ранньостиглі сорти капусти можна збирати за кілька заходів. Зазвичай це роблять у міру потреби та приготування. Початок капустяного сезону припадає на травень – початок червня. Такі сорти, як правило, мають рихлий качан і ніжне листя, їх використовують для салатів та швидкого поїдання. А ось для тривалого зберігання вони не підходять.

Середньостиглі сорти капусти дозрівають у серпні чи вересні залежно від регіону та погоди. Урожай збирають зазвичай в один або два заходи у міру його дозрівання. Визначити ступінь зрілості кочанів можна за їх зовнішнім виглядом: вони припиняють зростання, а нижнє листя набуває трохи жовтуватого відтінку.

Пізньостиглі сорти капусти здатні дочекатися перших невеликих заморозків, до -2°C. Терміни їхнього збору припадають на кінець жовтня – початок листопада. Після повного визрівання качани стають дуже твердими та соковитими. Якщо ж капусту планують засолювати, а не зберігати головками, то збирати її краще в середині жовтня.

Як правильно збирати капусту

Для тривалого зберігання важливо при збиранні капусти врахувати правила та нюанси. Існує кілька секретів збирання врожаю капусти.

Збирати капусту рекомендується у суху погоду, вона не повинна бути сирою перед зберіганням.

При збиранні врожаю бажано залишати на кочані 2-3 верхні листи, які захистять капусту від захворювань і механічних пошкоджень.

Качани слід зрізати гострим ножем так, щоб кочеря була завдовжки 1-2 см.

Є спосіб зберігання капусти, при якому овоч виривають із землі разом із коренем.

Не варто прибирати капусту раніше часу, тому що вона буде сильніше в’янути.

А от якщо зібрати капусту пізніше за встановлений термін, качани можуть лопатися під час зберігання.

Також капуста не повинна промерзнути на ділянці – вона гірше зберігатиметься.

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