Гороскоп Таро на вересень 2022 для всіх знаків: Терезів чекає успіх, а Риб, — непрості зміни

У найближчі тижні на багатьох чекають зміни

У перший місяць осені 2022 року багато хто зможе вирішити старі проблеми і просунутися на професійній ниві, проте на деяких інших чекають менш приємні зміни.

Про це говорить розклад Таро, який "Телеграф" склав на вересень 2022 року для кожного знака Зодіаку.

Ось які карти випали

Овен — Повішений

Не варто трактувати значення карти за назвою, — насправді вона говорить про зречення від меншого заради більшого. Можливо, у вересні Ви перегляньте свої цінності і станете мудрішими.

Телець — перевернуте Сонце

На шляху до щастя можуть виникнути несподівані перешкоди. Ви зможете його досягти, але доведеться докласти чимало зусиль та працьовитості.

Близнюки — Туз мечів

Це карта тріумфу та перемоги. Вона обіцяє процвітання, особливо тим, хто займається розумовою, а не фізичною діяльністю. На початку вересня Ви прийматимете вірні рішення, які допоможуть наблизитися до успіху.

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Рак — перевернута П’ятірка пентаклів

У вересні у Вас нарешті можуть вирішитися якісь проблеми, пов’язані з грошима та матеріальним статком загалом. А якщо Ви хворіли, то, можливо, почнете одужувати.

Лев — перевернутий Лицар жезлів

На початку осені Ви можете бути схильні до авантюр, зайвих ризиків, підозрілості та поспіху — будьте обережні, оскільки необдумані рішення можуть принести малоприємні наслідки.

Діва — перевернута Помірність

Нетерплячість, непоміркованість і дратівливість можуть вилізти Вам боком у вересні — найближчим часом Ви самі створюватимете навколо себе проблеми. Карти радять Вам утриматися від різких та необдуманих вчинків та частіше йти на компроміси.

Ваги — Трійка жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка пророкує успіх у справах. Не бійтеся працювати, оскільки найближчими тижнями Ваша праця окупиться, і все вийде.

Скорпіон — Трійка мечів

Друга назва цієї карти — Владика печалі. Вона пророкує багато смутку, розставання, прикрості та розбите серце.

Стрілець — перевернута Двійка жезлів

У цьому положенні карта каже, що можливо Ви не особливо впевнені в собі і не відчуваєте власний потенціал, а найближчого місяця ще й можете зіткнутися з нечесністю оточуючих та дрібними неприємностями, через які будете схильні до апатії та депресії.

Козеріг — перевернутий Туз кубків

Вересень може ознаменуватися у Вас брехнею та нестабільністю. У Вас будуть проблеми з проявом почуттів, зате егоїзм може бути надмірним. Постарайтеся не вдаватися до маніпуляцій у відношенні до близьких.

Водолій — перевернута Сила

У цьому положенні карта каже, що Ви можете бути і з собою не в ладі, і з іншими раді вчинити конфлікт. Постарайтеся найближчими тижнями тримати себе в вузді і не йти напролом, інакше буде тільки гірше.

Риби — Вежа

Для Вас настав переломний момент, і найближчим часом у Ваше життя прийдуть зміни. Вони можуть бути нелегкими, але чим менш охоче Ви їх прийматимете, тим більш болючими вони будуть.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив розклад, що чекає кожен знак Зодіаку у вересні у плані фінансів за картами Таро.