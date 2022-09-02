Ловіть момент: трьом знакам Зодіаку карти Таро обіцяють успіх у вересні
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Декому варто ризикнути цього місяця
Перший місяць осені для багатьох ознаменується труднощами та неприємними змінами, проте для трьох знаків Зодіаку обставини складуться якнайкраще.
Як каже наш розклад за картами Таро, у вересні щасливчиками стануть знаки Близнюки, Рак та Терези.
Близнюкам випав Туз мечів
Це карта тріумфу та перемоги. Якщо у Вас була криза, то у вересні вона закінчиться, можуть прийти нові сміливі ідеї та вірні рішення. Дійте тверезо і рішуче, і на Вас чекає процвітання.
Ракам випала перегорнута П’ятірка пентаклів
У звичайному положенні карта пророкує біди фінансового характеру та труднощі, проте перевернута вона навпаки обіцяє світло наприкінці тунелю, одужання після хвороби та покращення життя в цілому.
Терезам випала Трійка жезлів
У вересні Ви випромінюватимете сильну енергетику та впевненість у собі, через що буде легше звичайного просуватися кар’єрними сходами і досягати поставлених цілей. Успіх любить тих, хто готовий ризикувати. Гоніть геть непотрібні сумніви.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив розклад, яким знакам Зодіаку пощастить у фінансовому плані за картами Таро у вересні.