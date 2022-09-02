Ловіть момент: трьом знакам Зодіаку карти Таро обіцяють успіх у вересні

Декому варто ризикнути цього місяця

Перший місяць осені для багатьох ознаменується труднощами та неприємними змінами, проте для трьох знаків Зодіаку обставини складуться якнайкраще.

Як каже наш розклад за картами Таро, у вересні щасливчиками стануть знаки Близнюки, Рак та Терези.

Близнюкам випав Туз мечів

Це карта тріумфу та перемоги. Якщо у Вас була криза, то у вересні вона закінчиться, можуть прийти нові сміливі ідеї та вірні рішення. Дійте тверезо і рішуче, і на Вас чекає процвітання.

Читайте також: Категорія Гороскоп Доходи підуть вгору: названі знаки Зодіаку, які розбагатіють у вересні За словами астролога, Тельці, Леви та Козероги багато працюватимуть, але це покращить їхнє фінансове становище

Ракам випала перегорнута П’ятірка пентаклів

У звичайному положенні карта пророкує біди фінансового характеру та труднощі, проте перевернута вона навпаки обіцяє світло наприкінці тунелю, одужання після хвороби та покращення життя в цілому.

Терезам випала Трійка жезлів

У вересні Ви випромінюватимете сильну енергетику та впевненість у собі, через що буде легше звичайного просуватися кар’єрними сходами і досягати поставлених цілей. Успіх любить тих, хто готовий ризикувати. Гоніть геть непотрібні сумніви.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив розклад, яким знакам Зодіаку пощастить у фінансовому плані за картами Таро у вересні.