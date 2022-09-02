Яке добриво потрібно внести, коли перекопуєте город восени: секрет досвідчених дачників

Всього один простий засіб наситить ґрунт потрібними елементами

Вже добігає кінця збирання врожаю багатьох культур, але це не означає, що справи на городі закінчені. Важлива частина сезонної роботи – перекопування ділянки. Досвідчені городники, коли перекопують ґрунт, використовують різні добрива.

Є один корисний засіб, який ідеально підійде для підживлення ґрунту при перекопуванні городу восени. Як пише ресурс ukr.media, йдеться про доломітове борошно. Це добриво має багато необхідних властивостей.

Так, щоосені необхідно перекопувати город, щоб земля відновилася до наступного сезону. При цьому вносять добрива, але часто вони лише окислюють ґрунт. Тоді як доломітове борошно вирішує цю проблему, оскільки нейтралізує кислу реакцію. Крім того, цей інгредієнт насичує ґрунт кальцієм та магнієм.

Досвідчені городники рекомендують застосовувати доломітову муку саме під час перекопування городу ранньої осені. Справа в тому, що продукту знадобиться час, щоб почати "працювати". Проте період дії препарату досить довгий – близько 3-5 років. Тільки пам’ятайте, що разом із доломітовим борошном заборонено вносити азотні добрива. Потрібна пауза між підживленням, яка становить не менше тижня.

Доломітове борошно як добриво має ряд корисних властивостей: безпечне для рослин, підживлює ґрунт потрібними елементами, покращує врожайність багатьох культур (капусти, буряків, гарбуза, цибулі, огірків).

Раніше "Телеграф" писав, чим поливати город восени. Прості інгредієнти вирішать проблему зі шкідниками.