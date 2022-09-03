Як використовувати мульчу з користю для ґрунту та майбутніх урожаїв: лайфхак від досвідчених дачників

Мульча здатна підтримувати мікрофлору ґрунту, виконуючи важливі функції, властиві органіці

Дуже важливі питання для городників виникають восени: що робити з овочевим бадиллям або мульчею після жнив? Більшість дачників просто викидають чи спалюють її.

Однак є спосіб куди кращий і корисніший для ґрунту та майбутніх урожаїв, пише domosedy. Не втратьте цю органіку, адже це ідеальне джерело вуглецю для ґрунтової мікрофлори.

Що робити з мульчею восени

Прямо поверх мульчі сіємо сидерат (будь-який). За холодної температури добре підходить гірчиця. Зверху мульчі присипаємо біогумус та проливаємо грядку. Коли гірчиця підросте, трохи косимо її і залишаємо в такому вигляді разом із мульчею.

Хробаки та бактерії все перероблять, і навесні можна буде отримати пухку, поживну та багату землю для майбутніх урожаїв.

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