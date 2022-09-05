І для добрива, і для боротьби зі шкідниками: маловідомий сидерат, який потрібно посадити на своїй ділянці

Ця рослина зовсім не вибаглива у догляді.

Сидерати — це дуже корисні для ґрунту рослини, які допомагають землі відновитися після збирання врожаю. Більшість городників про це забуває, і використовують різні хімічні добрива, проте цього можна уникнути. Щобільше, існує рослина, яку можна використовувати як удобрення ґрунту, так і для боротьби зі всілякими захворюваннями та шкідниками.

Як повідомляє prostoway, таким "чарівним" сидератом є досить невибаглива квітка, що часто зустрічається на дачних ділянках. І це — календула лікарська, або, як її часто називають — нагідки.

Виявляється, що в період вегетації коріння квітки забезпечує культури, що ростуть поруч, потрібними елементами, фітонцидами та іншими корисними речовинами, які їй необхідні. Плюс до всього, календула позитивно впливає на склад ґрунту та знезаражує його.

Садити календулу бажано так, щоб рослина виросла до настання заморозків. Таким чином, найкращий час для посіву насіння припадає на другу половину серпня — початок осені. На сотку землі потрібно 100-150 грамів насіння.

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